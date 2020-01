Tumori, Google li rileva meglio dei medici-TUMORI NEWS, SCOPERTA INCREDIBILE

Tumori, Google li scopre in modo più preciso rispetto ai medici. I passi in avanti dell’intelligenza artificiale-TUMORI NEWS

L’intelligenza artificiale continua a fare passi in avanti, soprattutto in campo medico, dove i risultati degli studi sono incredibili. Dalla ricerca dell’Imperial College di Londra è emerso che Google è in grado di rilevare la presenza dei tumori al seno in modo più preciso rispetto ai medici. Gli esiti dello studio, sviluppato con l’unità Alphabet Inc’s DeepMind AI, che si è fusa con Google Health nel mese di settembre, sono stati pubblicati sulla rivista Nature.

Google AI scopre i tumori al seno meglio dei radiologi e riduce il rischio dei falsi positivi-DIAGNOSI TUMORI NEWS

Il sistema creato da Google consente di individuare i tumori al seno in modo migliore rispetto ai radiologi. Riesce a leggere le mammografie in modo preciso e soprattutto riduce il rischio dei falsi positivi, cioè delle diagnosi di tumore errate.

Questa scoperta è un grande passo in avanti nella diagnosi del cancro al seno al primo stadio.

L’American Cancer Society ha rivelato che i radiologi sbaglierebbero circa 2 diagnosi ogni dieci con i falsi positivi. Lo studio ha messo a confronto le prestazioni del sistema di intelligenza artificiale con i dati riportati dai medici. Il risultato è stato sorprendente.

Tumori, Google AI li individua in modo preciso: il confronto con i medici-TUMORI NEWS

Il sistema di intelligenza artificiale creato da Google ha le stesse capacità dei medici di individuare i tumori al seno, ma ha anche un’accuratezza tale da ridurre il rischio dei falsi positivi.

Per verificare l’affidabilità del sistema, i ricercatori hanno fatto un confronto tra i risultati individuati dall’intelligenza artificiale e quelli dei medici. Sono state analizzate 28.953 mammografie. Di queste 25.856 erano di donne inglese, 3.097 di donne americane.

Lo studio ha rilevato che l’intelligenza artificiale ha identificato i tumori al seno con un’accuratezza molto simile a quella dei medici, ma si è ridotto il numero dei falsi positivi. Questi infatti sono scesi del 5,7% tra le mammografie americane e dell’1,2% tra le mammografie britanniche.