Tumori, la carne rossa fa male? No, ecco la svolta della scienza

L’Organizzazione mondiale della sanità aveva inserito la carne rossa all’interno delle possibili cause di tumore. Un recente ha però rilevato il contrario. La carne rossa non farebbe male.

Tumori, la carne rossa non fa male: chi consuma meno carne ha gli stessi rischi di chi ne consuma di più

Nel 2015 l’Oms aveva lanciato l’allarme sulla carne rossa, affermando che essa favorisce tumori come quello al colon. L'International Agency for Research on Cancer (IARC) di Lione aveva definito la carne rossa come “probabilmente cancerogena”. Aveva poi classificato la carne rossa lavorata, come gli insaccati e i salumi, come “sicuramente cancerogena”.

Secondo un recente studio però, chi consuma meno carne ha quasi gli stessi rischi di chi la mangia.

Tumori, la carne rossa non fa male: le proteine sono indispensabili

La rivista Annals of Internal Medicine, pubblicata dall'American College of Physicians ha ora lanciato una notizia che segna una svolta. Da un recente studio è emerso che la carne rossa non fa male. Non solo. Gli esperti la assolvono in quanto le proteine sono indispensabili per il nostro organismo.

Tumori, la carne rossa non fa male: la relazione con l’insorgenza di tumori, diabete e altre patologie

La Dalhousie University, la McMaster University in Canada e i Centri Cochrane spagnolo e polacco hanno studiato la relazione tra il consumo di carne rossa e l’insorgenza di tumori, diabete o malattie cardiache. Sono state eseguite 5 revisioni al termine delle quali non sarebbe stata evidenziata una associazione significativa tra il consumo di carne rossa e il rischio di patologie. Confrontando chi consumava meno carne con chi ne consumava di più non è emersa una differenza del rischio significativa.

Tumori, la carne rossa non fa male: nessuna patologia è causata solo dal consumo di carne

L’Airc aveva sottolineato che nessuna patologia è causata “soltanto” dal consumo di carne rossa. Una dieta ricca di proteine animali, provenienti soprattutto da carni rosse e lavorate aumenta la probabilità di sviluppare patologie quali obesità, cancro, diabete e malattie cardiovascolari.