Tumori, latte e formaggio riducono il rischio: scoperta clamorosa-TUMORI NEWS

Tumori, latte e formaggio li prevengono: ecco la clamorosa scoperta-TUMORI NEWS

Da una ricerca condotta da studiosi italiani è emerso che latte e prodotti lattiero caseari sono utili nella lotta contro i tumori e le malattie cardiovascolari. Bere un bicchiere di latte al giorno ridurrebbe il rischio del 25%. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista The American Journal of Clinical Nutrition.

Tumori, il latte riduce il rischio di mortalità del 25%-TUMORI NEWS

La scoperta è stata fatta nell’ambito dello studio europeo Prospective investigation on cancer and nutrition, che ha visto il coinvolgimento di 45.009 persone in ben 10 Paesi, in più di 14 anni. Lo studio mirava a verificare l’esistenza o meno di un legame tra prodotti lattiero caseari e mortalità. La ricerca è stata presentata all’AGRO-FOOD LAB dell’Università di Brescia durante un convegno organizzato a Brescia da una cooperativa aderente a Confcooperative, la AOP Latte Italia.

“La ricerca presentata oggi contiene un messaggio rassicurante in merito all’impatto sulla salute derivante dal consumo di latte e latticini” ha affermato Giovanni Guarneri, coordinatore settore lattiero-caseario di Alleanza Cooperative. “Un consumo che negli ultimi anni è in calo, in Italia e non solo, e che noi intendiamo rilanciare puntando su una campagna di comunicazione interamente finanziata dalle nostre stesse cooperative dal titolo Verde latte rosso”.

Dai dati non è emersa alcuna associazione tra prodotti lattiero caseari e la mortalità. Anzi, è stato rilevato che il consumo di latte 160 a 120 grammi al giorno ridurrebbe il rischio di mortalità del 25%.