Tumori, virus modificati per combattere le cellule del cancro. SCOPERTA TUMORI

Tumori, ecco VIRUS che combatte cellule del CANCRO

Un microscopico soldato per battere il cancro con l'aiuto della genetica. Ricercatori delle università di Ginevra e Basilea sono riusciti a modificare un VIRUS per far sì che combatta i tumori attaccando le cellule cancerogene. I primi test, realizzati su topi, hanno dato esiti positivi. Il sistema immunitario umano è poco reattivo nei confronti della maggioranza delle cellule cancerogene.

Diverso è il caso se ha di fronte un VIRUS, spiegano i due atenei in una nota. Sulla base di questo assioma, gli scienziati hanno isolato il VIRUS della coriomeningite linfocitaria - una malattia virale dei roditori - e, dopo averlo reso inoffensivo, hanno inserito delle proteine provenienti da cellule cancerogene.

I ricercatori hanno in seguito potuto osservare come il VIRUS, iniettato nei topi, stimoli il sistema immunitario che a sua volta identifica come pericolose le proteine provenienti dalle cellule cancerogene. Vengono allora prodotti linfociti T citotossici che eliminano le cellule infettate. Per alcuni tumori, spiegano le due università, i risultati prodotti sono superiori rispetto a quelli ottenuti con l'immunoterapia. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista 'Nature Communications'.