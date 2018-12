Tumori: test per il cancro realizza una diagnosi di cancro in 10 minuti

NEWS CANCRO: NUOVO TEST TUMORI PER DIAGNOSTICARE IL CANCRO RAPIDAMENTE, ARRIVA IL TEST UNIVERSALE PER IL CANCRO

Tumori, un nuovo test per la diagnosi del cancro individua la firma molecolare in 10 minuti. Un team di ricercatori australiani ha sviluppato un test per il cancro di 10 minuti in grado di rilevare la presenza di cellule tumorali in qualsiasi parte del corpo umano.

Il test è stato sviluppato dopo che i ricercatori dell'Università del Queensland hanno scoperto che il cancro forma una struttura unica del DNA quando viene immerso nell'acqua.

Il test per il cancro funziona identificando la presenza di quella struttura, una scoperta che potrebbe aiutare a rilevare il cancro negli esseri umani molto prima rispetto ai metodi attuali, secondo il documento pubblicato sulla rivista Nature Communications .

TUMORI TEST: RICERCATORI AUSTRALIANI SVILUPPANO UN TEST PER IL CANCRO DI 10 MINUTI

"Scoprire che le molecole di DNA cancerose formate interamente in nanostrutture 3D diverse dal normale DNA circolante è stata una svolta che ha consentito un approccio completamente nuovo per rilevare il cancro in modo non invasivo in qualsiasi tipo di tessuto compreso il sangue", ha detto il professor Matt Trau in una nota.

"Ciò ha portato alla creazione di dispositivi di rilevamento portatili e poco costosi che potrebbero essere utilizzati come strumento diagnostico, possibilmente con un telefono cellulare", ha aggiunto.

TUMORI TEST: L’EVOLUZIONE DELLA RICERCA CONTRO IL CANCRO

Scienziati in tutto il mondo hanno lavorato su modi per diagnosticare il cancro in precedenza, poiché è noto che la diagnosi precoce aumenta il tasso di successo del trattamento terapeutico e della chirurgia.

All'inizio di quest'anno, i ricercatori della John Hopkins University negli Stati Uniti hanno annunciato di aver sviluppato un esame del sangue, chiamato CancerSEEK, che scherma per otto tipi di cancro comuni. Quel test identifica la presenza di proteine cancerogene e mutazioni genetiche nei campioni di sangue. Molto ricerca deve essere fatta prima che il test possa essere ampiamente utilizzato, hanno aggiunto i ricercatori statunitensi.

CANCRO ULTIME SCOPERTE 2018 COME FUNZIONA IL NUOVO TEST UNIVERSALE PER IL CANCRO

Il test universale per il cancro di 10 minuti sviluppato in Australia deve ancora essere utilizzato sugli esseri umani e sono necessari ampi studi clinici prima che possano essere utilizzati su pazienti potenziali.

Finora i segnali sono positivi.

Test su più di 200 campioni di tessuto e sangue hanno rilevato cellule cancerose con una precisione del 90%, hanno detto i ricercatori.

Finora è stato usato solo per rilevare tumori del seno, della prostata, dell'intestino e del linfoma, ma sono fiduciosi che i risultati possono essere replicati con altri tipi di malattia.

"I ricercatori sono da tempo alla ricerca di una comunanza tra i tumori per sviluppare uno strumento diagnostico che possa essere applicato a tutti i tipi", ha scritto Trau e i suoi partner di ricerca Abu Sina e Laura Carrascosa in un articolo per il sito di notizie accademiche The Conversation .

Il cancro altera il DNA di cellule sane, in particolare nella distribuzione di molecole note come gruppi metilici, e il test rileva questo pattern alterato quando viene posto in una soluzione come l'acqua.

"Usando ... un microscopio ad alta risoluzione, abbiamo visto frammenti di DNA canceroso ripiegati in strutture tridimensionali in acqua, diversi da quello che abbiamo visto con il normale DNA del tessuto nell'acqua", spiega l'articolo.

Il test universale per il cancro utilizza particelle d'oro, che si legano al DNA influenzato dal cancro e "possono influenzare il comportamento molecolare in un modo che provoca cambiamenti visibili del colore", ha aggiunto.

Il prossimo passo per il team è quello di mettere in scena studi clinici su come il cancro precoce possa essere rilevato e se il test possa essere utilizzato per valutare l'efficacia del trattamento.

Stanno anche esaminando la possibilità di utilizzare diversi fluidi corporei per rilevare diversi tipi di cancro dagli stadi iniziali a quelli successivi della malattia.