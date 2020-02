Eurostat: "1 morto su 4 causato da cancro". In Italia si sopravvive di più

Giornata mondiale contro il cancro, l'Italia fra i primi per la sopravvivenza

Nel 2016 1,2 milioni persone sono morte per cancro nell'Unione Europea, secondo i dati pubblicati oggi da Eurostat in occasione della Giornata mondiale contro il cancro. Secondo l'agenzia statistica dell'Ue, il cancro è responsabile di circa un quarto (26%) di tutte le morti registrate negli Stati membri. Gli uomini (656.100 morti per cancro) sono più colpiti delle donne (511.600).

Per le persone con meno di 65 anni, la percentuale delle morti causate dal cancro è del 37%. I tumori che hanno provocato più morti sono stati ai polmoni (20%), colorettale (12%) e al seno (7%). Le percentuali variano considerevolmente a seconda dei generi. Il cancro ai polmoni è il più fatale tra gli uomini (25%), mentre quello al seno è il più fatale per le donne (17%).

Tra gli Stati membri, il tasso di mortalità più alto è stato registrato in Ungheria con 345 morti ogni 100.000 abitanti nel 2016, seguita da Croazia (334) e Slovacchia (315). Con 241 morti ogni 100.000 abitanti l'Italia è sotto la media Ue (257). Il tasso di mortalità più basso è stato registrato a Cipro (194), seguito da Finlandia (220) e Malta (221).