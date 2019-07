Un nuovo vaccino contro l’Aids verrà provato in Usa da J&J

Alla fine dell’anno la divisione medicale di Johnson & Johnson proverà su circa 4000 uomini negli Stati Uniti e in Europa il suo primo vaccino con l’Aids.

Il virus dell’Hiv attacca il sistema immunitario e si trasforma con grande rapidità.

Si stima che negli Stati Uniti almeno un milione di persone convivano con il virus e oltre 2 milioni in Europa. Se il virus non viene trattato in maniera corretta all’inizio dell’infezione si trasforma in malattia.

Un vaccino contro l'HIV.

Il vaccino sperimentale della J&J si fonda su una sorta di mosaico di trattamenti di immunizzazione preventivi che colpiscono vari ceppi del virus.

I medici che stanno lavorando sulle diverse ricerche concordano sul fatto che essendo il virus è molto diverso è necessario trovare un vaccino funzionante in ogni parte del mondo, ed in particolare in Africa.

In ogni caso i risultati di questo lancio non si avranno prima del 2023.

Donald Trump si è impegnato a sostenere investimenti adeguati per riuscire a sconfiggere l’HIV entro il 2030.

Dal canto suo l’Organizzazione Mondiale della Sanità si augura che, nel prossimo anno, le morti si riducano a medio di mezzo milione.

La ricerca su questo vaccino ‘cocktail’ è durata ben 15 anni. Il componente principale è un virus modificato della febbre che produce la proteina che porta all’immunizzazione.

I partecipanti allo studio riceveranno nel corso del test sei dosi in quattro sessioni.

La sfida principale comunque è riuscire a trovare un vaccino universale che possa dare risposte precise anche sulla durabilità della protezione.

La sfida è cominciata, ma la strada della speranza è aperta.