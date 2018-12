"Un respiro di salute": la campagna di FederAsma e Allergie Onlus

FederAsma e Allergie Onlus promuove “UN RESPIRO DI SALUTE”, campagna educazionale sull’aerosolterapia

L’iniziativa ha l’obiettivo di informare la popolazione sul ruolo dell’aerosolterapia nella cura delle patologie dell’apparato respiratorio di bambini, adulti e anziani.

Arriva l’inverno e con esso le patologie dell’apparato respiratorio che colpiscono i bambini, anche molto piccoli, e gli adulti di tutte le età. Il ricordo dell’aerosol è nella mente di tutti e nei ricordi della nostra infanzia, ma non tutti conoscono esattamente il significato di aerosolterapia e quali evoluzioni tecnologiche hanno permesso di portare oggi ad una migliore efficacia di questa metodologia.

FederAsma e Allergie Onlus promuove “UN RESPIRO DI SALUTE”, campagna educazionale sull’aerosolterapia



Per educare e informare i cittadini sul ruolo dell’aerosolterapia nella cura delle patologie delle alte, medie e basse vie respiratorie FederAsma e Allergie Onlus realizza la campagna educazionale “Un Respiro di Salute”. “Federasma e Allergie Onlus è da sempre a fianco del paziente con l’obiettivo principale di aiutarlo nella ricerca di informazioni corrette e utili per la sua salute. Attraverso il nostro numero verde sono molte le domande che giungono rispetto all’opportunità di utilizzare o meno dispositivi come l’aerosol tradizionale per gestire le patologie respiratorie che colpiscono i bambini (raffreddore, otiti, sinusiti, faringiti ma anche asma, bronchiti, forme allergiche), come anche gli adulti.

FederAsma e Allergie Onlus promuove “UN RESPIRO DI SALUTE”, campagna educazionale sull’aerosolterapia



La campagna “Un respiro di salute” inizia nel 2018 e proseguirà nel 2019 con appuntamenti tematici sulle allergie, otiti e tematiche estive ed autunnali. Con questa campagna vogliamo mettere a disposizione strumenti informativi esaustivi che ci permettano di fornire risposte validate ma fruibili, obiettivo prioritario per la nostra Federazione”. - sottolinea Carlo Filippo Tesi, Presidente di FederAsma e Allergie Onlus.

La campagna educazionale, resa possibile grazie al contributo non condizionato di Chiesi Italia, la filiale italiana del Gruppo Chiesi, partirà quest’anno attraverso la divulgazione di locandine informative e del leaflet “Vademecum sull’aerosolterapia - I benefici per il paziente”, distribuiti presso gli studi medici, in farmacia, scaricabili dal sito www.federasmaeallergie.org o visualizzabili direttamente sul cellulare utilizzando il QRcode dedicato.