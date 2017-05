Uomini e donne differenti per 6.500 geni: evoluzione separata per uomo e donna

Error processing SSI file



Ricerca: uomini e donne diversi per 6.500 geni

Che l’uomo e la donna fossero profondamente diversi sembrava un qualcosa ormai assodato, ma a rimarcare questa differenza oggi è lo studio realizzato del Weizmann Institute of Science e pubblicato su BMC Biology studio attraverso il quale sono stati identificati ben 6.500 geni espressi in modo diverso in uomini e donne, che, in pratica, sono accesi in modo diverso e collegati alla vulnerabilità ad una serie di patologie, o a differenti reazioni ai medicinali.

La mappa dettagliata di questi geni, riportata in BMC Biology, fornisce la prova che i maschi e le femmine subiscono una sorta di evoluzione separata, ma interconnessa.

I ricercatori Shmuel Pietrokovski e Moran Gershoni hanno utilizzato il GTEx project, un database con registrati i dati genetici di circa 550 adulti. Il team ha esaminato l’espressione di circa 20.000 geni codificanti, per rilevare eventuali differenze. Sono stati così identificati 6.500 geni che sono espressi in modo diverso in uomini e donne, in almeno un tessuto del corpo.

Per esempio è stato riscontrato che l’espressione nella pelle di geni collegati alla crescita dei peli è più presenti negli uomini, come quella relativa alla costruzione dei muscoli, mentre l’espressione genetica relativa all’accumulo di grasso è più presente nelle donne.

Lo studio sottolinea in fine la necessità di una migliore comprensione delle differenze tra uomini e donne nei geni che causano malattie o rispondono ai trattamen