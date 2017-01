Uomo maiale: creato il primo embrione ibrido. UOMO MAIALE, ecco l'embrione



Uomo maiale: creato il primo embrione "ibrido". Ecco a cosa servirà



Uomo maiale ora esiste, o almeno il suo embrione



Dalla California arriva la notizia: gli scienziati del Salk Institute of Biological Studies di La Jolla per la prima volta hanno fatto sviluppare un embrione chimerico con cellule umane e di maiale. Lo rivela la rivista scientifica Cell, segnalando la ricerca come un passo significativo verso la creazione di organi per trapianti.

Uomo-maiale da leggenda a realtà: sviluppato embrione chimerico dell’uomo-maiale

I ricercatori, tuttavia, sarebbero giunti a uno stadio assolutamente iniziale e avrebbero incontrato difficoltà molto maggiori di quanto previsto.

Uomo-maiale: un passo importante verso la creazione di organi per trapianti

"È un importante primo passo", ha detto il responsabile del team Juan Carlos Izpisua Belmonte e ha aggiunto: "L'obiettivo finale è di creare tessuti funzionanti e trapiantabili, ma siamo ancora molto lontani da tutto ciò".

Chimera uomo-maiale: cellule umane in un embrione di maiale

Gli scienziati hanno impiantato cellule staminali umane adulte in un embrione di maiale, lasciandole sviluppare per 4 settimane.

Incrocio tra uomo e maiale? Le dispute etiche

La possibilità di creare organismi misti uomo-animale è da tempo al centro di dispute etiche. Uno dei dirigenti del Salk Institute, Jun Wu, ha detto che nell'esperimento il livello del contributo di cellule umane è stato "basso" e non include cellule cerebrali.