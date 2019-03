Uova-colesterolo alto: gli esperti lanciano l'allarme per ictus e infarto

Uova-colesterolo alto, si ripre il dibittito: studio afferma che le uova possono incrementare il rischio di infarto ed ictus - Salute e benessere

La Pasqua si avvicina e con esso anche il momento in cui le uova diventeranno le regine delle tavola degli italiani. Questo alimento è certamente un'ottima fonte di nutrienti e proteine ma negli anni è nato un acceso dibattito sul fatto che inserirlo nella propria dieta potrebbe non essere poi così opportuno.

Uova-colesterolo alto: assumere più di 3 uova a settimana può aumentare la possibilità di essere colpiti da infarto ed ictus - Salute e benessere

Un nuovo studio pubblicato venerdì dal Journal of American Medical Association (JAMA) che ha riguardato 30.000 americani insinua il dubbio che mangiare un mezzo uovo in più al giorno aumentava il rischio di malattie cardiovascolari (+6%) e morte prematura (+8%). Si tratta di una quantità davvero minima. La stessa ricerca ha rilevato che ulteriori 300 milligrammi di colesterolo al giorno aumenta il rischio di malattie cardiache del 17% e la morte prematura del 18%. Un uovo di grandi dimensioni contiene circa 186 mg di colesterolo. Lo studio non ha individuato una correlazione vera e propria tra le uova e l'aumento del rischio di ictus e infarto ma, come sottolinea il medico Robert Eckel, dell'Università di Colorado, permette di "affermare con forza che le uova e l'assunzione complessiva di colesterolo nella dieta rimangono importanti nell'influenzare il rischio di malattie cardiovascolari e ancor più il rischio di mortalità per tutte le cause".

Uova-colesterolo alto: non tutti concordano sul fatto che le uova possano favorire ictus e infarto - Salute e benessere

Tom Sanders, professore di dietetica al King's College di Londra, non è convinto della tesi riportara dallo studio in questione e, anzi, afferma che una ricerca cinese ha addirittura concluso che il colesterolo può anche ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. L'esperto ritiene che i numeri riportati sul JAMA siano rivelanti solo perché carne e uova sono più presenti nella dieta dell'americano medio rispetto agli europei.

Uova-colesterolo alto: mangiare uova senza esagerare va bene, ma attenzione alla cottura -Salute e benessere

"Le uova con moderazione - circa 3 o 4 alla settimana - vanno bene, e questo è ciò che dicono le attuali linee guida alimentari del Regno Unito. - ha detto Sanders. "Mangiare in modo sano è tutto sull'equilibrio: se stai mangiando troppo di una cosa lascia meno spazio alla dieta per altri alimenti che potrebbero avere più benefici per la salute. - sottolinea la dietologa Victoria Taylor della British Heart Foundation - Le uova sono un alimento nutriente e, mentre questo studio si concentra sulla quantità che stiamo mangiando, è altrettanto importante prestare attenzione a come le uova sono cotte e alle guarnizioni che vengono con loro. Ad esempio, uova in camicia su tutto- il pane in grani è un pasto molto più sano di un tradizionale fritto".