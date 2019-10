Uova a colazione e a digiuno fanno male? TUTTI I BENEFICI

Uova a colazione e a digiuno fanno bene? Sono ricche di proteine e hanno poche calorie

Le uova di gallina donano notevoli benefici al nostro corpo. Sono ricche di proteine e di vitamine. Contengono inoltre poche calorie, circa 60 per ogni uovo e svolgono un’azione antiossidante.

C’è chi le consuma a colazione, ma c’è anche chi le utilizza per gli altri pasti principali o per gli spuntini. Mangiarle a stomaco vuoto fa bene o male?

Uova a colazione a stomaco vuoto fanno bene o male?

Le uova hanno un elevato potere saziante, ma è possibile mangiarle a digiuno? La biologa nutrizionista Francesca Evangelisti fa sapere che “per quanto riguarda l’uovo bisogna sottolineare che è un ottimo alimento per la prima colazione, in quanto ha un notevole apporto proteico ed un buon profilo di acidi grassi, tra cui gli Omega3 e l’acido oleico, lo stesso presente nell’olio di oliva. Non bisogna quindi temere di mangiare l’uovo al mattino”.

Le uova possono dunque essere consumate a stomaco vuoto. Ciò che conta sono le dosi. Come sempre non bisogna eccedere.

Uova a colazione fanno bene: ecco i benefici

Le uova sono ricche di vitamine, come la A, la E, la B1 e la D e sono importanti fonti di sali minerali, come ferro e fosforo. Le uova svolgono un’azione antiossidante e sono utili per contrastare l’invecchiamento. Grazie all’elevato contenuto di zolfo, vitamine e minerali, favoriscono la bellezza dei capelli, delle unghie e della pelle. Le uova rappresentano inoltre degli integratori naturali per gli occhi, grazie al contenuto di carotenoidi. Le uova contengono poi la colina, un nutriente importante per il nostro cervello, in grado di controllare il sistema cardiovascolare e il sistema nervoso. Secondo alcuni studi il consumo delle uova non causa malattie al cuore, anzi una assunzione moderata e regolare sarebbe utile per prevenire il rischio di infarti, ictus e la formazione di coaguli in generale. Un consumo non eccessivo non avrebbe inoltre conseguenze negative sul colesterolo.

Secondo uno studio scientifico, le uova avrebbero inoltre efficacia preventiva per il cancro al seno. Le donne partecipanti a quello studio avrebbero ridotto il rischio di cancro al seno del 44%, consumando 6 uova a settimana.