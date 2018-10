Uova contaminate da salmonella: ritirate uova fresche a rischio salmonella

UOVA CON SALMONELLA RITIRATE DAL MERCATO

Salmonella nelle uova: è questo il rischio microbiologico per il quale il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno richiamare dagli scaffali alcuni lotti di uova fresche di gallina.

UOVA CONTAMINATE DA SALMONELLA: MARCA

Le uova a rischio salmonella, come riportato sul sito del Ministero della Salute, sono per la precisione uova di gallina fresche da allevamento a terra prodotte dell’Azienda Agricola Bosi Luigi di Bosi Costanza con sede Corfinio (AQ). Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: IT X8HOM CE

UOVA CON SALMONELLA: LOTTO

Sono tre i lotti contenenti le uova a rischio salmonella. Le uova fresche oggetto del richiamo sono vendute in confezioni da sei unità e riportano come date di scadenza 31/10/2018 – 01/11/2018 e 02/11/2018.

UOVA A RISCHIO SALMONELLA: COSA FARE

Come sempre in caso di rischio cibo contaminato, il consiglio è naturalmente di non ingerirlo eo di riportare la confezione al rivenditore.