Uova e antibiotici, con quali farmaci non vanno mai mangiate: tante bufale

Uova e antibiotici: con quali medicinali non vanno mai mangiate

È vero che quando si assumono antibiotici non bisogna mangiare le uova? Sul web circolano moltissime fake news in merito. Ecco la verità dall’Istituto Superiore di Sanità.

Se prendo antibiotici posso mangiare uova? La risposta della scienza

La credenza secondo cui non si possono mangiare uova quando si fa una cura antibiotica è falsa. Sono in molti a ritenere che l’uovo annullerebbe l’effetto dei farmaci e affaticherebbe anche il fegato. Issalute fa sapere che in realtà non vi sono riscontri scientifici e questa tesi è vera solo con riferimento agli antibiotici sulfamidici. Solo in un caso ben specifico è consigliabile dunque non mangiare uova.

Uova e antibiotici: non si possono mangiare se si assumono farmaci sulfamicidi

I sulfamicidi sono antibiotici sintetici con effetto antibatterico. Solo quando si assumono questi farmaci è consigliabile non consumare uova. “Alcuni componenti dell’uovo si possono legare ai sulfamidici nell'intestino, limitando il loro assorbimento e influenzandone l’attività. Sarà comunque il medico al momento della prescrizione del farmaco a dare le indicazioni della modalità di assunzione” scrive Issalute.

Per quanto riguarda le altre categorie di medicinali non vi sarebbero problemi.

Uova e antibiotici: il perché delle fake news

Non esistono prove scientifiche da cui risulti che i farmaci perdono effetto se consumati con le uova, tranne nel caso degli antibiotici sulfamicidi. La fake news è nata perché inizialmente la produzione di antibiotici prevedeva l’uso dell’albumina. Si pensava dunque che il consumo di uova avrebbe ridotto l’efficacia dei farmaci prodotti utilizzando quella proteina. Oggi gli antibiotici vengono realizzati su scala industriale e i loro principi attivi vengono creati tramite sintesi chimica. Le uova non andrebbero mangiate solo nel caso in cui si assumano antibiotici sulfamicidi.