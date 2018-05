Usa, 5 buoni abitudini che allungano la vita di 10 anni. Lo studio

5 abitudini che allungano la vita. 5 buone abitudini e i segreti della longevità, dalla dieta sana all’attività fisica



Uno studio condotto dagli esperti della Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston ha rivelato quali sono i segreti per vivere più a lungo, di oltre 10 anni. La ricerca che prometterebbe di scoprire come ‘allungare’ la vita umana ha preso in esame un campione di 78.865 donne monitorate per un periodo di 34 anni e 44.354 maschi monitorati per 27 anni. Tale campione è stato analizzato sulla base di 5 regole che corrispondono alle buone abitudini che ciascun uomo dovrebbe seguire per vivere più a lungo.

Le 5 abitudini che allungano la vita sono:



• La dieta sana

• L’esercizio fisico regolare di almeno 30 minuti al dì

• Mantenere un peso corporeo regolare

• Non bere troppo

• Non fumare

La ricerca, che è stata pubblicata sulla rivista Circulation, ha rivelato che coloro i quali si sono astenuti dal seguire i 5 sani comportamenti indicati dagli esperti americani hanno dimostrato di avere un'aspettativa di vita a 50 anni di 29 anni per le donne e di 25,5 anni per i maschi. Aspettative diverse, invece, per coloro che avevano seguito correttamente i 5 stili di vita i quali a 50 anni presentavano un'aspettativa di vita di 43,1 anni per le donne e 37,6 anni per gli uomini. I risultati della ricerca sono inequivocabili perché dimostrano chiaramente come le donne guadagnino 14 anni in più di vita e gli uomini 12. Inoltre, chi resta fedele alle 5 sane abitudini presenta un rischio dell'82% in meno di morire per cause cardiovascolari e del 65% in meno di morire per tumore rispetto a chi non segue i corretti stili di vita indicati dagli esperti.