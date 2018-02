Usa, trans compie allattamento al seno del proprio bimbo. Primo caso al mondo

Trans allatta al seno bimbo: il primo caso al mondo di allattamento al seno da parte di una transgender

Una transgender 30enne, nata uomo, è riuscita ad allattare il proprio bambino. Si tratta del primo caso al mondo, registrato ufficialmente dalla scienza, in cui una trans è riuscita a produrre circa 230 grammi di latte al giorno, sufficienti per alimentare suo figlio, avuto da un'altra donna, per 3 mesi e mezzo.

La trans ha deciso di sostituirsi alla moglie gravida per riuscire a dare il nutrimento necessario al piccolo. La sua partner non voleva, infatti, allattare al seno il bambino, per cui la transgender si è presentata quando la moglie era al quinto mese presso gli ambulatori del Mount Sinai Center for Transgender Medicine and Surgery di New York, chiedendo di poter prendere il suo posto.

La terapia selezionata per poter indurre l’allattamento nella transgender comprendeva appunto ormoni, un farmaco per la nausea e uno per la stimolazione del seno. La trans aveva ricevuto trattamenti ormonali femminilizzanti per diversi anni prima di iniziare la cura per l'allattamento, inclusi spironolattone, che blocca gli effetti del testosterone, progesterone ed estrogeni. Questo regime le ha permesso di sviluppare i seni, pur non avendo subito alcun intervento chirurgico. Ma il latte materno della paziente non è stato ancora valutato, quindi i medici non sanno se abbia lo stesso mix di componenti del latte delle neomamme.