Vaccini e autismo, Wakefield vince il premio per la cattiva scienza

L’ipotesi di una relazione tra il vaccino Mpr (Morbillo-Parotite-Rosolia) e l'autismo è stata sollevata verso la fine degli anni Novanta, quando il gastroenterologo inglese Wakefield e colleghi pubblicarono su Lancet un articolo intitolato “Ileal lymphoid-nodular hyperplasia, nonspecific colitis, and pervasive developmental disorder in children”, nel quale si sosteneva che il vaccino MPR potesse causare infiammazione intestinale con aumento di permeabilità della barriera intestinale, e il passaggio in circolo di sostanze tossiche per l'encefalo avrebbe poi causato l'autismo. Lo studio descriveva 12 bambini che lamentavano disturbi gastrointestinali e avevano manifestato l'autismo dopo la vaccinazione con MPR.

Ora il suo studio e' stato definito dagli esperti "la truffa medica più dannosa degli ultimi 100 anni".

Vaccini e autismo, Wakefield: all'ex medico britannico è stato assegnato il Rusty Razor per avere diffuso la peggiore truffa medica degli ultimi 100 anni

A distanza di 20 anni esatti dalla pubblicazione a Andrew Wakefield, ex medico britannico, radiato nel 2010 dal General Medical Council del Regno Unito, è stato assegnato un premio per la cattiva scienza, qualcosa che come spiega la stampa britannica 'lo ridicolizza'. Una sorta di 'riconoscimento' per chi promuove 'sciocchezze' che sembrano scientifiche, ma in realtà non lo sono.

A causa della vasta risonanza anche a livello mediatico, "l'attività anti-vaccinazione conseguente allo studio ha contribuito a un enorme aumento dei casi di morbillo in tutta Europa. L'eredità di Wakefield è longeva" scrive il magazine in un tweet che segue all'annuncio dell'assegnazione "Rusty Razor".

Vaccini e autismo, Wakefield vince il premio per la cattiva scienza

Il documento di Wakefield è stato considerato "fraudolento", parziale e impreciso. Il suo studio è stato effettuato solo su 12 bambini, e Wakefield ha difatti mentito su quanti di loro mostrassero sintomi autistici dopo essere stati vaccinati, manipolando i dati.