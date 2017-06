Vaccini numero verde 1500: mercoledì 14 giugno arriva il NUMERO VERDE VACCINI

Vaccini arriva il numero verde 1500

Vaccini da mercoledì 14 giugno sarà disponibile il numero verde vaccini 1500, un numero di “pubblica utilità” dove sarà possibile chiamare per richiedere maggiori informazioni sul nuovo decreto vaccini obbligatori. Il numero verde vaccini 1500 sarà attivo dalle 10:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì.

Il servizio NUMERO VERDE VACCINI 1500 viene annunciato nella circolare inviata dal ministero a tutte le Regioni e al Governo, oltre che all'Aifa, agenzia del farmaco, e all'Istituto superiore di sanità.

Vaccini da mercoledì 14 giugno arriva il numero verde 1500. La circolare attuativa del decreto vaccini 2017 con le prime indicazioni operative

Il ministero della Salute ha emanato una circolare con le prime indicazioni operative alle Regioni e Province autonome per l'attuazione del decreto legge del 7 giugno 2017, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale".

La circolare vaccini ribadisce che l'obiettivo del decreto vaccini 2017 è di rendere obbligatorie le vaccinazioni nei confronti di malattie a rischio epidemico, al fine di raggiungere e mantenere la soglia di copertura vaccinale del 95%, come raccomandato dall'Organizzazione Mondale della Sanità per garantire la l’immunità di gregge". E sottolinea al riguardo, l'importanza di una stretta collaborazione tra tutte le componenti dell'amministrazione statale e territoriale, e non solo del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di rendere effettivo l'obbligo vaccinale e garantire il bene delle tutela della salute, individuale e collettiva. Viene ribadito, inoltre, che le vaccinazioni per la quali è introdotto l'obbligo sono gratuite in quanto già incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza. E si precisa che l'obbligo vaccinale riguarda anche i minori stranieri non accompagnati, vale a dire i minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell'Unione Europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato. Il recupero dei non vaccinati e dei vaccinati parzialmente, a cura delle Asl competenti, necessita di una valutazione da parte del sanitario. La Asl territorialmente competente ha un ruolo centrale nella prevenzione e nella verifica dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e nel percorso che da tale verifica prende avvio.