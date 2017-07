Vaccini obbligatori da 12 a 10: ecco quali vaccini diventano solo raccomandati

Vaccini obbligatori ridotti da 12 a 10: tutte le novità



Novità vaccini: i vaccini obbligatori potrebbero passare da 12 a 10, è questo quanto contiene l’emendamento sui vaccini obbligatori presentato in Senato.

La proposta presentata dalla relatrice del provvedimento sui vaccini, Patrizia Manassero del Pd e sostenuta da Emilia Grazia De Biasi, presidente della Commissione Sanità del Senato, infatti riduce da 12 a 10 i vaccini obbligatori per gli under 16, dichiarando i vaccini anti-meningococco B e C diventano ”solo” raccomandati nonché gratuiti all’interno del Piano vaccini nazionale.

Spiega la De Biasi: "l'anti-meningite B e C tornano ad essere solo 'raccomandate perché non siamo in una situazione epidemica che richieda l’obbligatorietà di immunizzazione".

Vaccini, emendamento Pd: "Ridurre gli obbligatori da 12 a 10". Tra tre anni la verifica dell’obbligatorietà

Inoltre l’emendamento sui vaccini obbligatori prevede anche che l’obbligatorietà dei vaccini possa essere rivista dopo i primi tre anni dall'entrata in vigore della legge, ovvero: per il vaccino anti-morbillo, l’anti-rosolia, l’anti-parotite e l’anti-varicella, l’emendamento prevede una rivalutazione dell’obbligo. Dunque si introduce una verifica dopo 3 anni dall’entrata in vigore della legge per accertare il livello di copertura vaccinale raggiunto. Se ottimale, per queste vaccinazioni l’obbligatorietà può essere sospesa.

Un'idea, spiega De Biasi, "per rendere più flessibile il tema dell’obbligatorietà".