Vaccini: un cerotto al posto della puntura. Ecco il cerotto-vaccino indolore

Il cerotto contro l'influenza: la rivoluzione indolore dei vaccini

Il cerotto-vaccino ha centinaia di microaghi simili a capelli sul lato adesivo che penetrano nella superficie della pelle e rilasciano il vaccino nel sangue che si dissolve nel giro di 20 minuti, il vaccino in cerotto è semplice da applicare ed indolore. Questo dovrebbe aiutare più persone a essere vaccinate, inclusi quelli che hanno paura delle iniezioni, così si legge sulla rivista The Lancet dove è stata pubblicata la ricerca condotta dal Georgia Institute of Technology insieme alla Emory University di Atalanta.

Vaccini: arriva il cerotto che sostituisce le iniezioni

Addio dunque al vaccino antinfluenzale per iniezione, arriva il cerotto-vaccino: a differenza del vaccino antinfluenzale standard, il cerotto-vaccino non ha bisogno di essere tenuto in frigorifero, il che significa che le farmacie potrebbero facilmente riporlo sui loro ripiani facilitandone anche la vendita.

Vaccini, un cerotto invece di una puntura: il prototipo funziona. Lo studio

Per fare il confronto con la tecnica tradizionale i ricercatori hanno arruolato 100 volontari non vaccinati preventivamente, tra 18 e 49 anni, dividendoli in quattro gruppi. Il primo ha ricevuto il Vaccinotradizionale, uno il cerotto contenente un placebo e gli altri due il cerotto con il Vaccino, in un caso applicato da un medico e nell'altro dai soggetti stessi. Dopo 180 giorni sono stati valutati la risposta in termini di anticorpi e gli effetti collaterali. Nel gruppo vaccinato con il cerotto si sono verificati problemi minimi, dal prurito al rossore nel punto di applicazione, guariti in pochi giorni. La risposta anticorpale e' risultata identica nei tre gruppi, ma il 70% di quelli che avevano ricevuto il cerotto hanno dichiarato di preferire questo metodo all'altro.

Il vaccino antinfluenzale in un cerotto: il futuro della vaccinazione

Affermano i ricercatori: "Il cerotto - vaccino è facile da somministrare anche da parte degli stessi pazienti. serviranno però ulteriori test su un numero maggiore di pazienti prima di una applicazione su larga scala".