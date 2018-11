Valsartan ritirato dal mercato: arriva lo stop in Ue per farmaci Valsartan

Farmaci pericolosi: medicinali con Valsartan ritirati dall’Unione Europea

Il principio attivo valsartan contenuto in diversi farmaci non può più essere utilizzato nei medicinali nell'Unione europea, a causa della presenza di un’impurezza messa in luce nei mesi scorsi. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall'Agenzia europea dei medicinali.

Ritiro farmaci con Valsartan: lotti di farmaci pericolosi per la salute. L’allarme dell’Ema in Europa

La comunicazione ufficiale di Ema ha portato in estate al ritiro in tutta Europa di numerosi lotti di farmaci utilizzati per il trattamento dell'ipertensione arteriosa e dell'insufficienza cardiaca che contenevano proprio il principio attivo caduto nel mirino prodotto da Mylan Laboratories in India.

Farmaci Valsartan: principio attivo pericoloso ritirato dall’Unione Europea. Farmaci probabili cancerogeni per l'uomo

L'Ema ha annunciato che le autorità dell’Ue stanno effettuando controlli sui farmaci che contengono il principio attivo Valsartan dopo aver riscontrato che un'impurezza (N-nitrosodietilammina o Ndma) è stata trovata in alcuni lotti degli stessi medicinali. Nel mirino dell'Agenzia del farmaco, Ndea e il relativo composto N-nitrosodimetilammina (Ndma), che sono stati osservati nei sartani di altri produttori: sono classificati "come probabili cancerogeni per l'uomo".

Ema ritira lotti di farmaci Valsartan: ecco perché Valsartan è nocivo per la salute

La presenza di impurezze nei medicinali a base di valsartan è legata alla sintesi di una specifica struttura ad anello (tetrazolo) che è presente in alcuni medicinali di questa classe. Alle aziende che commercializzano medicinali a base di sartani nell'Ue è stato chiesto di testare i loro prodotti per la ricerca di queste impurezze. Test aggiuntivi sono in corso nei laboratori dell'Ue.