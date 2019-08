Viagra naturale: peperoncino e altri rimedi (cibo)per la disfunzione erettile.

Viagra naturale, il cibo offre un valido aiuto contro la disfunzione erettile

La disfunzione erettile è un problema che può colpire indipendentemente dall’età, ma è più frequente nelle persone anziane. Può verificarsi saltuariamente, ma in alcuni casi è costante e arriva a rovinare l’autostima e le relazioni. Esistono alcuni rimedi naturali efficaci, che aiutano ad affrontare il problema.

Viagra naturale: per chi non vuole prendere la pillola blu in farmacia, ecco i rimedi naturali più efficaci contro la disfunzione erettile

La famosa pillola blu è il farmaco più utilizzato da chi ha problemi di disfunzione erettile. È in grado di favorire ottime prestazioni sessuali, ma comporta anche notevoli rischi.

Chi preferisce rimedi naturali, ha a disposizione numerose erbe e cibi, altrettanto efficaci. Il più noto è il peperoncino, ma ve ne sono altri molto semplici da trovare.

Viagra naturale: il peperoncino è un afrodisiaco naturale potente

Un ottimo viagra naturale è rappresentato dal peperoncino. Il suo potere afrodisiaco è dovuto alla presenza della capsicina, che dona la piccantezza.

Viagra naturale: gli altri rimedi naturali efficaci contro la disfunzione erettile

Contro la disfunzione erettile esistono diversi rimedi naturali efficaci ed immediati. Ecco le piante più potenti.

Viagra naturale immediato: ha un effetto uguale al viagra in pillole, ma non causa effetti collaterali

Chi desidera assumere un viagra naturale potente, con effetto immediato, può scegliere l’Horny Goat Weed. Può essere utilizzato sia dagli uomini sia dalle donne. Contiene una molecola denominata Icarina, che favorisce la vasodilatazione, soprattutto sui corpi cavernosi. Ha lo stesso effetto del viagra in pillole, ma non comporta effetti collaterali.

Viagra naturale: vasodilata senza aumentare il battito cardiaco

Per risolvere il problema della disfunzione erettile, è molto utile anche la Bea Superba. Favorisce la vasodilatazione senza causare l’aumento del battito cardiaco e del nervosismo, come al contrario fa il viagra farmaceutico. La Bea Superba può essere utilizzata in capsula oppure in gel da applicare localmente.

Viagra naturale: un estratto naturale combatte l’atrofia prostatica

Come viagra naturale è possibile anche utilizzare la Seronea Repens, un estratto naturale molto efficace. Essa contrasta l’atrofia prostatica, una patologia che provoca un aumento di volume della prostata, causando dolore durante i rapporti sessuali. La pianta favorisce la risoluzione del problema e sembra avere effetti superiori ad un farmaco, senza comportare effetti collaterali.

Viagra naturale: ecco la pianta che aumenta la produzione di spermatozoi e dona vigore fisico

Tra le tipologie di viagra naturale da trovare in erboristeria è molto utile la Maca, una pianta che agisce sull’ipotalamo e stimola le ghiandole surrenali. Dona vigore fisico e aumenta la produzione di spermatozoi.