Vino rosso fa dimagrire? Un bicchiere vale quanto un'ora di palestra

Vino rosso fa dimagrire: uno studio americano afferma che un bicchiere ha lo stesso effetto di 60 minuti di palestra ma l'orario ha un peso importante sul dimagrire velocemente - Salute e benessere

Si dice che un bicchiere di vino al giorno allunghi la vita ma ora si scopre che la bevanda principe a base di uva permette anche di perdere peso. Una ricerca che arriva dall'America infatti conferma che il vino rosso fa dimagrire e seguendo alcune accortezze può essere tranquillamente paragonato ad un'ora di palestra in termini di sostegno nel dimagrire in fretta.

Vino rosso fa dimagrire: il segreto per perdere peso è nel resveratrolo - Salute e benessere

Lo studio è stato condotto da Jason Dyck dell'Unio e avvalorato da scienziati di altri atenei come Harvard, Washington State University e l'Università di Alberta, in Canada. Stando agli esperti il vino rosso fa dimagrire perché contiene resveratrolo, una sostanza che impedisce alle cellule adipose di aumentare la loro densità. In questo modo diventa più difficile per il grasso accumularsi.

Vino rosso fa dimagrire: ecco l'orario giusto per aiutarvi a perdere peso velocemente - Salute e benessere

Il vino rosso fa dimagrire ma berlo a pranzo non provoca l'effetto di perdere peso. La ricerca infatti afferma che berne uno o due bicchieri al giorno prima di andare a dormire aiuterebbe a prevenire un aumento del grasso corporeo fino al 70%. Il vino rosso sarebbe inoltre preferibile a quello bianco perché ha più elevate concentrazioni di resveratrolo. In sostanza l'abitudine di bere un bicchiere prima di coricarsi avrebbe lo stesso effetto di un'ora di palestra.

Vino rosso benefici: ecco perché berlo (senza eccessi) fa bene all'organismo - Salute e benessere

Il vino rosso fa dimagrire, come conferma lo studio americano sopra descritto, ma ha anche altri effetti benefici sull'organismo. Altre ricerche permettono infatti di dire con un discreto livello di certezza che questa bevanda è utile anche per regolare la pressione sanguigna. In particolare, il vino rosso permetterebbe di abbassarla e di ridurre così il rischio di malattie cardiovascolari, ictus e infarto.