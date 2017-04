Virus misterioso, 11 morti. "Non è ebola". ALLARME VIRUS MALATTIA KILLER

Virus misterioso, 11 morti. "Non è ebola", VIRUS MALATTIA KILLER IN LIBERIA

Malattia misteriosa in Liberia, già 11 morti: "L'unica certezza è che non è l'Ebola". Undici persone sono rimaste uccise in Liberia da una malattia sconosciuta, mentre almeno altre 9 sono rimaste infettate. Lo hanno riferito le autorità sanitarie.



Virus sconosciuto: 11 morti e 9 contagiati in Liberia. Le persone infettate con la "strana" malattia hanno mostrato sintomi che comprendevano forti dolori di stomaco e mal di testa, ha affermato alal radio nazionale il responsabile dei servizi medici della Liberia, Francis Kateh.



I test iniziali hanno escluso che si tratti del virus Ebola, ha aggiunto. La Liberia, insieme alle vicine Guinea e Sierra Leone, è stato uno dei tre Paesi maggiormente colpiti dall'epidemia di Ebola, che tra il dicembre 2013 e la metà del 2016 ha ucciso oltre 11mila persone. Campioni di sangue, ha riferito ancora Keit, sono stati inviati per le analisi al Centro per il controllo delle malattie (Cdc) degli Stati Uniti. I medici sospettano che la malattia sconosciuta si trasmetta attraverso il contatto fisico.