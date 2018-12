Vitamina B12: 7 alimenti per evitare la carenza di vitamina B12

VITAMINA B12: COME RISOLVERE LA CARENZA DI VITAMINA B12

La carenza di vitamina B12 può portare allo sviluppo di serie complicazioni di salute se non trattata, quindi il modo migliore per evitare una vitamina B12 bassa è seguire una dieta ricca di vitamina B12. Mentre molti cibi natalizi sono pieni di vitamina, quali alimenti dovresti mangiare per evitare le condizione di carenza di vitamina B12 nel nuovo anno?

CARENZA VITAMINA B12 CAUSE

La carenza di vitamina B12 si sviluppa quando una persona non riceve abbastanza vitamina attraverso la proprio dieta.

CARENZA VITAMINA B12 COSA COMPORTA

Avere una carenza di vitamina B12 nel corpo può causare la mancata produzione di globuli rossi. Una mancanza di globuli rossi può causare la privazione di ossigeno nei tessuti e negli organi del corpo, che a loro volta possono scatenare l'anemia. L'anemia può portare a problemi cardiaci e polmonari perché il cuore fatica a pompare ossigeno ad altri organi vitali.

CARENZA DI VITAMINA B12 SINTOMI

I sintomi di una carenza di vitamina B12 possono essere confusi con condizioni di salute meno gravi.

Ecco le manifestazioni alle quali prestare attenzione:

Sentirsi molto stanco

Respiro corto anche dopo poco esercizio fisico

Palpitazioni

Mal di testa

Appetito ridotto

Mal di bocca e lingua

VITAMINA B12 ALIMENTI

La vitamina B si ottiene attraverso la dieta, ma alcune fonti di cibo sono migliori di altre.

Se si desidera evitare lo sviluppo di sintomi da carenza di vitamina B12, si raccomanda di mangiare i seguenti sette alimenti:

carne

salmone

merluzzo

latte

formaggio

uova

alcuni cereali per la colazione fortificati

Gli adulti (dai 19 ai 64 anni) necessitano di circa 1,5 microgrammi al giorno di vitamina B12.

Se mangi carne, pesce o latticini, dovresti essere in grado di assumere abbastanza vitamina B12 dalla tua dieta.

Ma poiché la vitamina B12 non si trova naturalmente in alimenti come frutta, verdura e cereali, i vegani potrebbero non averne abbastanza. In questo caso gli integratori di vitamina B12 possono ridurre il rischio di carenza di vitamina B12.

VITAMINA B12: ALIMENTI DI NATALE RICCHI DI VITAMINA B12

Assumere abbastanza vitamina B12 non deve essere stata una preoccupazione per la maggior parte delle persone durante la cena di Natale per tre motivi .

Il salmone, un'eccellente fonte di vitamina B12, è un piatto di Natale popolare.

Il tacchino è un'altra buona fonte di vitamina B12 insieme ad altri volatili, come il pollo, l'oca e l'anatra.

I formaggi come mozzarella, feta e brie di solito contengono elevate quantità di vitamina B12.