Vitamina B12 bassa: attenzione agli effetti della carenza di vitamina B12

Vitamina B12, la carenza se non trattata causa problemi neurologici irreversibili

Una carenza di vitamina B12 può causare problemi neurologici e psichiatrici che possono progredire se non vengono curati e possono portare a danni irreversibili. Fortunatamente, può essere invertito abbastanza facilmente con pillole vitaminiche o iniezioni.

Vitamina B12 negli alimenti: dove si trova

La vitamina B12, necessaria per la corretta formazione dei globuli rossi, la funzione nervosa e la sintesi del DNA, è naturalmente presente in pesce, carne, uova e latticini, così come alcuni cereali per la colazione fortificati e prodotti di lievito alimentare. Esistono 4 alimenti da assumere per evitare la carenza di vitamina B12 senza integratori.

I vegani rigorosi che evitano i prodotti animali possono sviluppare una carenza di vitamina B nel tempo se non assumono un supplemento. Ma due terzi dei casi si verificano negli anziani, che sono suscettibili perché non possono assorbire quantità adeguate di B12 dai cibi, ma che non sono regolarmente testati.

Vitamina B12 bassa: sintomi neurologici se non trattati causano danni irreversibili

Le conseguenze della carenza di vitamina B12 possono causare una serie di sintomi che includono affaticamento, debolezza, stitichezza, perdita di appetito e perdita di peso. Altri sintomi includono difficoltà a mantenere l'equilibrio, depressione, confusione, demenza, scarsa memoria e dolore nella bocca o nella lingua.

La carenza di vitamina B12 può anche provocare una forma di anemia chiamata anemia megaloblastica, che può anche derivare da una carenza di acido folico, un'altra vitamina B. Se viene rilevata un'anemia durante gli esami del sangue, devono essere controllati i livelli di entrambe le vitamine.

I sintomi neurologici possono tuttavia verificarsi in assenza di anemia. Il trattamento precoce è fondamentale per evitare danni potenzialmente irreversibili.

La carenza di Vitamina B12 quali soggetti colpisce?

Gli anziani sono suscettibili alla carenza di vitamina B12 perché possono avere una ridotta secrezione di acido cloridrico nello stomaco, il che rende difficile l'assorbimento di B12.

Sono inoltre vulnerabili alla carenza di vitamina B12 quelli con disturbi gastrointestinali come la malattia celiaca o il morbo di Crohn; coloro che hanno avuto perdita di peso o altri interventi chirurgici gastrointestinali; e quelli che usano certi farmaci da reflusso acido o la metformina del farmaco contro il diabete. Anche gli individui con anemia perniciosa, che colpisce fino al 2% degli adulti più anziani, sono suscettibili.