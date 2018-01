Vitamina D a cosa serve: ecco i benefici della vitamina D o vitamina del sole

VITAMINA D DOVE SI TROVA

La vitamina D, nota anche come vitamina del sole, è prodotta dal corpo come risposta all'esposizione al sole. la vitamina D può anche essere assunta attraverso alimenti o integratori.

VITAMINA D ALIMENTI: I 10 ALIMENTI PIÙ RICCHI DI VITAMINA D

Tra gli alimenti più utili alla formazione di vitamina D ci sono alcuni tipi di pesce (aringa, sgombro, sardine), l'olio di fegato di merluzzo, il burro, i formaggi grassi e le uova.

Ecco qui l’elenco dei 10 alimenti più ricchi di vitamina D

olio di fegato di merluzzo sardine salmone sgombro tonno latte crudo caviale uova funghi arance

VITAMINA D A COSA SERVE

Avere abbastanza vitamina D è importante per una serie di motivi, tra cui il mantenimento di ossa e denti sani; la vitamina D può anche proteggere da una serie di patologie come il cancro, il diabete di tipo 1 e la sclerosi multipla.

La vitamina D ha molteplici ruoli nel corpo:

La vitamina D mantiene in salute ossa e denti

La vitamina D supportare la salute del sistema immunitario, del cervello e del sistema nervoso

La vitamina D regolare i livelli di insulina e aiuta a gestire il diabete

La vitamina D supporta la funzionalità polmonare e la salute cardiovascolare

Influenza l'espressione di geni coinvolti nello sviluppo del cancro

VITAMINA D COS'È

La vitamina D in realtà non è una vitamina. Nonostante il nome, la vitamina D è considerata un pro-ormone e non in realtà una vitamina.

Le vitamine sono sostanze nutritive che non possono essere create dall'organismo e pertanto devono essere assorbite dalla nostra dieta. Tuttavia, la vitamina D può essere sintetizzata dal nostro corpo quando la luce del sole colpisce la nostra pelle.

VITAMINA D CARENZA

Si stima che l'esposizione solare sensata sulla pelle nuda per 5-10 minuti 2-3 volte a settimana permetta alla maggior parte delle persone di produrre sufficiente vitamina D, ma la vitamina D si scompone abbastanza rapidamente, il che significa che le scorte di vitamina D nel nostro corpo possono scarseggiare, specialmente in inverno. Recenti studi hanno suggerito che una percentuale sostanziale della popolazione globale è carente di vitamina D.

Una grave carenza di vitamina D potrebbe portare a patologie quali rachitismo, fragilità e malformazioni ossee, debolezza muscolare, dolori intercostali.