Vitamina D alimenti: i cibi dove si trova la vitamina D NEWS

La vitamina D è una vitamina essenziale per il funzionamento ottimale del nostro corpo. Se ti capita di avere le ossa non in buona salute o un sistema immunitario indebolito, allora potresti essere a rischio di carenza di vitamina D.

Conosciuta anche come "vitamina del sole", la vitamina D è una sostanza nutritiva che il nostro corpo non è in grado di produrre da sola. Tuttavia, la nostra cucina è un tesoro di ingredienti che sono una fonte naturale di vitamina D.

ecco come puoi includere più vitamina D nella tua dieta quotidiana:

Vitamina D alimenti: funghi

Una fonte vegetale che è ricca di vitamina D è il fungo. Poiché crescono alla luce del sole e sono esposti ad esso, i funghi tendono a produrre naturalmente vitamina D. Puoi consumare i funghi in insalata o anche cucinarli nel curry.

Vitamina D alimenti: latte

Un bicchiere di latte intero può garantire che i livelli di vitamina D siano sotto controllo. Puoi prendere il latte una o due volte al giorno perché ti aiuterà a soddisfare una grande quantità di fabbisogno giornaliero di vitamina D.

Vitamina D: salmone

Se non sei vegetariano, puoi sicuramente optare per il salmone ricco di vitamina D e di grassi buoni. Altre opzioni comuni di alimenti ricchi di vitamina D sono la trota, lo sgombro, il tonno o l'anguilla.

Puoi inserire questi alimenti nella tua colazione, pranzo o cena. Quindi, prendi la tua parte di vitamina D e assicurati che i tuoi livelli di vitamina D siano sotto controllo.



Questo contenuto, inclusi i consigli, fornisce solo informazioni generiche. Non è in alcun modo un sostituto del parere medico qualificato. Consultare sempre uno specialista o il proprio medico per ulteriori informazioni.