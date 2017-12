Walgreens Boots Alliance investe nella catena cinese GuoDa

Walgreens Boots Alliance Inc., multinazionale del settore salute e benessere con radici nella farmacia, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con China National Accord Medicines Corporation Ltd. per investire nella società controllata Sinopharm Holding Guoda Drugstores Co., Ltd. (“GuoDa”), che opera nella gestione diretta e in franchising di farmacie in Cina.



“GuoDa” é una vasta catena di farmacie nazionale cinese. È la piattaforma di farmacia retail di China National Pharmaceutical Group Corporation (CNPGC), fondata a marzo 2004 e con sede principale a Shanghai.



Con una procedura di offerta pubblica, la proposta di Walgreens Boots Alliance ha soddisfatto tutte le richieste del venditore per rilevare una partecipazione di minoranza del 40% in “GuoDa”, attraverso un aumento di capitale pari al corrispettivo di circa 416 milioni di dollari.



L’operazione è subordinata all’approvazione regolatoria e altre condizioni di chiusura.

Stefano Pessina, Executive Vice Chairman e CEO di Walgreens Boots Alliance, ha dichiarato: “Siamo molto felici di questo investimento strategico in GuoDa. Si tratta della principale catena di farmacie della Cina e crediamo di poter contribuire in maniera positiva al suo continuo sviluppo, grazie alla nostra competenza nella farmacia globale. Siamo già presenti in Cina da circa 10 anni, inizialmente attraverso Alliance Boots, e siamo ora entusiasti di avere la possibilità di investire ulteriormente nel settore ad alto tasso di crescita della farmacia retail cinese”.



Walgreens Boots Alliance già oggi annovera oltre 13.200 punti vendita in 11 Paesi e il suo portafoglio di marchi retail e business comprende Walgreens, Duane Reade, Boots e Alliance Healthcare, nonché marchi sempre più globali di prodotti per la salute e la bellezza quali No7, Soap & Glory, Liz Earle, Sleek MakeUP e Botanics.