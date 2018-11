World Vegan Day: il tofu è molto presente nella dieta vegana, ecco i benefici

WORLD VEGAN DAY: I BENEFICI DEL TOFU NELLA DIETA VEGANA

Giornata mondiale dei vegani: ecco perché il tofu, prodotto con cagliata di soia, è un concentrato di sostanze nutritive che è necessario integrare nella dieta vegana.

Mentre la carne è una grande fonte di proteine, non è un'opzione quando si mantiene una dieta vegana che si astiene dall'utilizzare prodotti animali. La prossima volta che sei alla ricerca di una fonte proteica facile da preparare che sia vegana prendi in considerazione il tofu. È setoso, tenero e facile da cucinare, oltre ad essere ricco di proteine, fibre e carboidrati sani che ti servono per sentirti soddisfatto ed energico.

Benefici del tofu dieta vegana

Il tofu, prodotto con cagliata di soia, è un ingrediente versatile con molti benefici per la salute. Il tofu è naturalmente senza glutine e con poche calorie. Non contiene colesterolo ed è un'ottima fonte di aminoacidi, ferro, calcio e altri micro-nutrienti .

Genetica e fattori ambientali giocano un ruolo enorme nel modo in cui i nostri corpi reagiscono a determinati cibi. Ma se sei vegetariano o vegano, i cibi a base di soia, come il tofu, possono essere una parte importantissima della tua dieta. Dato il suo gusto neutro e una gamma di consistenza, il tofu ha un'incredibile capacità di combinarsi con quasi tutti i tipi di sapori e cibi. Un ingrediente base nella cucina tailandese, giapponese e cinese, può essere cucinato in modi diversi.

