Yogurt-Viagra: arriva lo yogurt con effetti del Viagra. Addio pilloline blu

Arriva lo yogurt con gli effetti del Viagra

Yogurt come Viagra. Pillole blu addio, arriva un nuovo prodotto per riaccendere la libido per il quale che non si vende in blister, fialette o boccette, ma in vasetti per lo yogurt. Lo yogurt al Viagra, è infatti questa l’ultima invenzione del ricercatore pisano Gugliemo Buonamici, già ideatore del pane che abbassa il colesterolo che a breve entrerà in commercio prodotto da Unicoop Firenze. Buonamici collabora con il Cnr di Pisa, dove i suoi cibi funzionali vengono sperimentati, e con il San Raffaele di Milano.

Inventa lo yogurt al Viagra dopo un viaggio in Amazzonia

Come si racconta sulla La Nazione nell’intervista a Buonamici, il ricercatore ha avuto moto di imbattersi in una particolare pianta durante un viaggio in Amazzonia grazie ad un indio kaboco che gliel’avrebbe indicata, da lì la ricerca e la scoperta degli effetti benefici di questa sui sintomi di andropausa e menopausa.

Yogurt con effetti del Viagra contro i sintomi dell'andropausa e della menopausa

Lo yogurt al Viagra, spiega il ricercatore a La Nazione, “su di lei ha una funzione simil estrogenica ed è a base di estratti vegetali. Non presenta gli effetti collaterali che, invece, possono manifestarsi con il cerotto della terapia ormonale sostitutiva. È indicato per il pre, durante e post menopausa”, mentre su di lui “previene l’ipertrofia prostatica benigna e svolge un’ azione energizzante specifica sulla libido. È a base di fitocomplessi, cioè estratti vegetali”.

Yogurt al Viagra, presto nei supermercati?

Quando si potrà acquistare lo Yogurt al Viagra nei supermercati? A questa domanda il ricercatore risponde che al momento il brevetto è stato approvato solo in Italia ed è in attesa di ricevere l’ok dalla Commissione europea. Intanto però lui non perde tempo e si è messo già alla ricerca di un caseificio che sia interessato a produrre lo yogurt-Viagra.