Zanzare, caldo anomalo porta al risveglio: allerta virus del Nilo, Chikungunya

Zanzare, la primavera anticipata favorisce l'arrivo della variante comune e tigre. Il contagio da virus del Nilo e Chikungunya è dietro l'angolo

Oggi in tutt'Italia si registrano temperature superiore alla media. Se da un lato l'anticipo della primavera è certamente piacevole, dall'altro il clima fuori stagione potrebbe portare all'ennessima invasione delle zanzare con largo anticipo rispetto al passato. “Se le temperature rimarranno così insolitamente alte è possibile che già fra 3-4 settimane inizieremo a raggiungere elevate densità di zanzare”, ha confermato Alessandra della Torre, docente di parassitologia dell'Università La Sapienza di Roma.

Zanzare, con il caldo atipico possono diventare più resistenti

Stando alle previsioni degli esperti ad aprile potremmo nuovamente vedercela con nugoli di zanzare e le loro fastidiosissime punture. Non solo, gli insetti potrebbero essere anche più resistenti del solito agli sbalzi termici. “Stiamo parlando della comune zanzara, la Culex pipiens, che riesce a sopravvivere anche nei mesi invernali ed a moltiplicarsi efficientemente non appena le temperature salgono - spiega della Torre - In genere, raggiungono la massima densità tra maggio e luglio, ma come è già successo in passato, è possibile che le temperature insolitamente alte di queste settimane consentano di raggiungere densità elevate con ampio anticipo".

Zanzara comune, sale l'allerta per il virus del Nilo:

Un aumento della zanzare comune fuori stagione potrebbe favorire la diffusione del cosidetto virus del Nilo, che in alcuni soggetti non causa alcun sintomo o solo qualche effetto leggero come febbre, mal di testa e nausa. Se, invece, la persona punta è anziana o debilitata ci possono essere conseguenze più gravi. “Questo virus è più diffuso nelle aree rurali del Nord Italia. - spiega della Torre - L'anno scorso, in cui la primavera è stata molto precoce, ci sono stati centinaia di casi e 42 decessi. Qualche caso è stato registrato anche nel Lazio, ma per fortuna solo nei cavalli, considerati però casi sentinella di possibili contagi anche negli esseri umani”.

Zanzare, rimedia naturali efficaci per combattere il prurito

Insieme alla zanzara comune potrebbe tornare anche la temuta variante tigre, la cui puntura è decisamente più fastdiosa ed è portatrice del temuto Chikungunya. “Con queste temperature anomale le larve che schiudono in aprile potrebbero maturare e riprodursi più velocemente e raggiungere densità elevate già a giugno - sottolinea l'esperta - Questo significa più zanzare tigre per 5-6 mesi. Che si traduce in più ponfi, prurito e arrossamenti persistenti, e in qualche caso anche dolorosi".

Zanzara tigre, riemerge la paura per il virus Chikungunya che ha falcidiato il Lazio in passato

"La zanzara tigre - spiega della Torre - è un insetto esotico che può trasmettere virus come il Chikungunya che arrivano nel nostro paese da aree tropicali". E' il virus che provoca, febbre, mal di testa, stanchezza e dolori articolari, che nei soggetti deboli può portare a gravi complicazioni. "Nel 2017 si è verificata un'epidemia nel Lazio con oltre 400 casi. - ricorda della Torre - Si è trattata della seconda epidemia mai verificata in Europa"

Disinfestazione zanzare, i Comuni dovrebbero attivarsi il prima possibile per evitare il contagio da virus del Nilo e Chikungunya

Fermare l'invasione delle zanzare fuori stagione è possibile ma le amministrazioni locali dovranno attivarsi subito con i propri piani di disinfestazione. "Bisogna però iniziare adesso - avverte della Torre - e non quando ormai le densità di zanzare sono già aumentate. Si possono infatti prendere delle misure sia a livello pubblico che privato". I Comuni dovranno trattare in particolari spazio dove si accomula l'acqua come i tombini stradali. "Per questi esistono insetticidi biologici efficaci, e a bassissimo impatto ambientale, che andrebbero utilizzati ogni 2-3 settimane", conclude l'esperta.