Zenzero e limone, benefici: fa dimagrire e ... 5 RICETTE per tisane e infusi

Zenzero e limone: benefici e come usarli per preparare tisane salutari, depurative, dimagranti, antinfiammatorie

Unire zenzero e limone consente di aumentare i benefici che questi alimenti sono in grado di fornire singolarmente. La tisana con zenzero e limone è notevolmente benefica per salute. Rappresenta un potente rimedio naturale dalle proprietà disintossicanti, depurative, dimagranti, antiossidanti, digestive, antinfiammatorie e non solo. Le due piante consentono di curare in modo naturale alcuni disturbi e di prevenirli. Ecco 5 ricette salutari e gustose da bere tutti i giorni.

Zenzero benefici: è un potente rimedio naturale antinfiammatorio, digestivo, antinausea, protegge lo stomaco e…

Lo zenzero rappresenta un potente rimedio naturale contro numerosi disturbi. Ecco tutti i benefici in grado di apportare:

antinfiammatorio

digestivo

antinausea, antivertigine, attenua il mal d’auto e il mal di mare

protegge la mucosa gastrica, attenua il mal di stomaco

antidolorifico

tonificante

stimola e protegge il cuore

salvaguarda l’apparato circolatorio, il cuore, l’intestino e lo stomaco

antiemetico

tratta l’influenza

antivirale

combatte l’alitosi

contrasta l’accumulo di tossine

tratta l’osteoartrite

Limone benefici: antiossidante, fa dimagrire, depura, contrasta la cellulite, difende dall’influenza e…

Anche il limone ha moltissime proprietà benefiche per salute. Ecco tutti i benefici che è in grado di apportare.

Antiossidante e antiage: combatte i radicali liberi e l’invecchiamento

Disintossicante e depurativo

Antitumorale

Contrasta nausea e dissenteria

Antibatterico

Energizzante

Anti stress

Combatte il mal di testa

Fa dimagrire e tratta la cellulite, contrastando la ritenzione idrica ed eliminando le tossine

Difende da malattie da raffreddamento

Riequilibra l’acidità

Migliora la digestione

Supporta contro i calcoli renali

Aumenta l'assorbimento del Ferro

Aiuta a eliminare i parassiti intestinali

Attenua l’asma

Purifica la pelle, rendendola tonica, luminosa e liscia: schiarisce le occhiaie e le macchie scure, combatte acne e punti neri

Migliora la bellezza dei capelli

Rinfresca

Zenzero e limone: insieme aumentano i loro benefici

Se assunti insieme, zenzero e limone potenziano incredibilmente i loro benefici, in particolare quelli depurativi, disintossicanti, digestivi, antinfiammatori e relativi al metabolismo.

Zenzero e limone: 5 ricette benefiche

Ecco 5 ricette per preparare tisane e infusi con zenzero e limone dalle proprietà benefiche eccellenti. Dalle tisane fredde o calde, agli infusi ai decotti, piccanti o dolci, ecco come preparare bevande con zenzero e limone in casa da bere tutti i giorni.

1. Acqua, limone e zenzero la mattina a digiuno: tisana calda dall’effetto depurativo e disintossicante

Ecco come preparare una tisana calda con zenzero e limone, da consumare al mattino a digiuno, dunque prima della colazione. La bevanda dona energia, depura l’organismo, favorisce il benessere intestinale e migliora la bellezza della pelle.

Far bollire 1,5 litri d'acqua con 6 cm di radice di zenzero a pezzettini o grattuggiata. Quando l'acqua comincia a bollire, coprire il pentolino con un coperchio e lasciar riposare per dieci minuti. Quando l'acqua si sarà raffreddare, aggiungere il succo di due limoni e filtrare.

Infuso freddo zenzero e limone: dissetante e antinfiammatorio. Lo si può bere anche caldo

Ecco come preparare l’infuso freddo con zenzero e limone. Si tratta di una bevanda dissetante, dall’effetto antinfiammatorio e ritemprante. Lo si può bere anche caldo.

Ricetta: far bollire 4 cm di radice di zenzero per 5 minuti nell’acqua. Mettere l’acqua in frigo e aggiungere il succo di limone prima di berla. Per rendere il sapore più dolce è possibile aggiungere un cucchiaino di miele.

Zenzero limone e miele dopo i pasti: tisana dall’effetto digestivo e anti gonfiore

La tisana e gli infusi di zenzero e limone possono essere assunti anche dopo i pasti per aiutare la digestiore ed evitare gonfiori. Ecco come prepararli.

Sbucciare mezza radice di zenzero, estrarre il succo con una centrifuga o un estrattore.

Scaldare una tazza d’acqua senza farla bollire. Aggiungere un quarto di tazzina di succo di zenzero e mezzo limone. Unire infine un cucchiaino di miele.

Tè caldo con zenzero e limone: contro influenza e mal di gola

Lo zenzero e il limone insieme costituiscono un potente antibiotico naturale, molto utile in caso di mal di gola e influenza.

Per preparare il tè caldo, far bollire 4 cm di radice di zenzero in mezzo litro di acqua. Lasciar intiepidire, aggiungere il succo di limone.

Bere una tazza di tè con zenzero e limone la mattina e una la sera, aggiungendo un cucchiaio di mele di eucalipto.

Decotto di zenzero e scorza di limone contro la nausea

In molti conoscono il famoso rimedio naturale della nonna chiamato Canarino. Un decotto preparato con la scorza di limone, dal sapore amarognolo, utilizzato per curare mal di stomaco e nausea.

Per preparare il decotto bisogna far bollire la scorza di limone con dei pezzetti di radice di zenzero. Se sorseggiata dopo i pasti, la bevanda aiuta a digerire e contrasta nausea e mal di stomaco.

Consigli per tisane zenzero e limone

Quando si preparano le tisane, gli infusi e il tè con zenzero e limone, il succo di limone non va mai aggiunto quando l’acqua è bollente, perché la vitamina C è termolabile.