Zucchero: rischi legati al consumo di zucchero spesso sottovaluti. I consigli

Zucchero dannoso per la salute: attenzione alle dosi consigliate da esperti e Oms

Zucchero effetti negativi: i rischi legati al consumo di zucchero sono spesso sottovalutati. Oltre all’obesità che può essere considerata il 'male del secolo', poca importanza viene data ad un altro male causato proprio dal consumo eccessivo di zucchero e considerato un danno di entità 'minore', ovvero la carie.

Ma non è proprio così, dal momento che le stime confermano che proprio la carie è la seconda voce di spesa sanitaria per le famiglie italiane.

Zucchero, dose giornaliera: quando il consumo di zuccheri diventa dannoso per la salute

Esistono dei limiti di consumo giornalieri legati al consumo degli zuccheri semplici compresi quelli naturali come quelli contenuti nel miele e nella frutta trasformata, dai succhi alla marmellata. La dose giornaliera di zucchero, per gli adulti, non deve essere superiore al 10% dell'energia totale quotidiana. Lo sottolinea Francesco Branca, direttore del Dipartimento della nutrizione per la salute e lo sviluppo dell'Organizzazione mondiale della sanità.

"Ciò vuol dire - spiega l'esperto - che su una dieta di 2.000 calorie non si possono superare le 200 calorie, in pratica 50 grammi di zucchero semplice per un adulto. Ideale, per evitare i rischi di carie e sovrappeso, sarebbe restare al 5%, ovvero 25 grammi per un adulto”.

Zucchero, dose giornaliera bambini: attenzione agli “zuccheri nascosti”

La dose giornaliera di zucchero per un bambino non deve superare i 20 grammi. In questo computo, però, non si considera lo zucchero della frutta mangiata fresca, che si assume insieme alle fibre naturali e non viene assorbito allo stesso modo. “Ma serve fare attenzione agli zuccheri 'nascosti'. "Una classica lattina di bibita dolce può contenere 30 o più grammi di zucchero semplice" – sottolinea l’esperto Branca.

Gli effetti negativi dello zucchero: politiche per ridurne il consumo. I consigli del direttore del Dipartimento della nutrizione per la salute e lo sviluppo dell'OMS

Il problema del consumo di zucchero è molto sentito nel Regno Unito, Paese che ha deciso per tale motivo di tassare tutti i prodotti che contengono zuccheri semplici. Ma, come suggerisce l’esperto Branca, la scelta della tassazione ha diverse sfaccettature, anche perché a consumare di più i prodotti 'meno sani' "sono le fasce di popolazione a reddito più basso.

Ma ci sono anche altre strategie che possono aiutare la popolazione ad assumere meno zucchero. Tra quelle segnalate dall’esperto ricordiamo:

• Sistema di etichettature chiare e un’informazione corretta

• Porre dei limiti alla pubblicità

• Vietare il consumo di prodotti ad alto contenuto di zucchero come le bibite in luoghi come mense, ospedali, residenze sanitarie

• Acquistare solo prodotti sani per indirizzare correttamente la distribuzione e l'acquisto degli alimenti

Secondo l’esperto, le politiche per ridurre il consumo di zucchero sono importanti e possono dare frutti sul lungo periodo.