Crescere nel credito con qualità e condizioni vantaggiose per il cliente

Una banca al fianco dei propri clienti in uno dei momenti più importanti della vita, come l’acquisto della prima casa e la realizzazione di un sogno nel cassetto.

È la filosofia di Banca Mediolanum che, durante tutti gli ultimi anni, in contesti non certo facili per l’economia italiana e il sistema bancario, ha comunque proseguito ad erogare credito ai propri clienti, in modo crescente, anno dopo anno.

Gianluca Bosisio

“Siamo una banca che finanzia i progetti dei nostri clienti e questo lo dimostrano i numeri, ma la cosa davvero importante è la qualità del nostro credito”, conferma Gianluca Bosisio, direttore generale di Banca Mediolanum. “Nei primi nove mesi del 2016 lo stock complessivo di impieghi è salito a 6,68 miliardi di euro, in crescita dell’11% rispetto ad un anno fa”, continua Bosisio. “Sempre al 30 settembre, i clienti ai quali abbiamo erogato finanziamenti sono cresciuti di oltre il 10% attestandosi a poco meno di 100.000 persone.

L’eccellente qualità del credito di Banca Mediolanum è dimostrata dall’incidenza dei crediti deteriorati netti, pari allo 0,81% sempre al 30 settembre 2016. Per capirne la bontà, basta confrontare il dato con la media del sistema bancario italiano pari al 10,4%*.” Infine altri due vantaggi per il cliente: condizioni di offerta vantaggiose e la qualità del servizio. Durante l’intero iter della pratica di finanziamento, dalla sua richiesta fino alla stipula del contratto, il cliente non è mai solo. Oltre al proprio Family Banker, il cliente può avvalersi della professionalità di un Esperto Credito e di un Tutor in sede, che lo seguono passo dopo passo fino alla delibera del mutuo.

*Fonte: Bollettino Statistico Banca d’Italia III 2016 & Rapporto sulla stabilità finanziaria No. 2 2016, dati al 30 giugno 2016.

