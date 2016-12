Le soluzioni di Banca Mediolanum per i risparmiatori

Nell’epoca dei tassi zero e di mercati sempre più volatili è ancor più difficile per il risparmiatore approcciarsi al mondo degli investimenti. I piccoli risparmiatori italiani, abituati per anni a ricevere un rendimento allettante attraverso strumenti con brevi scadenze, ora si trovano di fronte ad un paradosso: a volte è necessario pagare per ottenere rendimenti sottozero (pensiamo ad esempio ai Titoli di Stato dei Paesi europei, il Bund tedesco con scadenza a due anni al 14 dicembre offriva un rendimento negativo dello 0,77%).

Per affrontare questo contesto il risparmiatore, deve affidarsi a consulenti esperti, non farsi prendere dal panico e valutare il corretto orizzonte temporale per valorizzare al meglio i propri investimenti. Il mercato azionario storicamente ha infatti sempre dimostrato di crescere e di procedere a pari passo con i progressi dell’economia reale. Un esempio concreto è l’andamento dell’indice MSCI World, paniere che raggruppa circa 1.600 titoli azionari a livello globale, che negli ultimi trent’anni ha più che quadruplicato il proprio valore.

Ma le vecchie abitudini sono dure a morire. Soprattutto le convinzioni legate ai risparmi, che sono vere e proprie trappole capaci di influire in modo significativo sulle scelte d’investimento. Un errore tipico evidenziato dagli studi sulla finanza comportamentale è quello di guardare più al passato che al presente. Infatti continuare a ripetere le scelte giuste effettuate in passato è istintivo ma può rivelarsi un errore fatale, perché si trascurano i cambiamenti avvenuti nel frattempo. Un altro pregiudizio tipico del risparmiatore è la cosiddetta “avversione alle perdite”: in poche parole, le perdite pesano più degli analoghi guadagni.





Ad esempio si tende a tenere in portafoglio troppo a lungo titoli in calo perché la loro vendita costringerebbe ad affrontare la dura realtà della perdita, mentre spesso un investimento vincente viene liquidato presto per la soddisfazione del guadagno ottenuto. E’ il rischio di farsi guidare dall’emotività. Così facendo si perdono grandi opportunità di guadagno. Infatti l’investitore che dal 1993 al 2013 è rimasto sempre investito nell’indice americano S&P 500 ha ottenuto un ritorno medio annuo del 9,22%. Nello stesso periodo, chi invece si è perso i migliori 20 giorni dell’indice ha guadagnato solo il 3,02% medio annuo (Fonte: JP Morgan Asset Management su dati Lipper). Infine un altro errore tipico del risparmiatore italiano è la scarsa conoscenza e propensione alla diversificazione: la ricerca “Financial Literacy Around the World” di Standard & Poor’s ha evidenziato che solo il 37% degli italiani risulta “finanziariamente alfabetizzato”, mentre il “Rapporto 2016 sulle scelte di investimento delle famiglie italiane” della Consob ha rilevato come il 94% degli italiani non comprenda correttamente la nozione di diversificazione. Dati che pongono l’Italia agli ultimi posti tra i Paesi europei.

In questo scenario particolarmente difficile per la gestione dei risparmi, è fondamentale l’assistenza di consulenti finanziari che affiancano i risparmiatori nella pianificazione e gestione finanziaria. I clienti di Banca Mediolanum possono contare sulla professionalità di oltre 4.300 Family Banker, la cui esperienza e vicinanza diventano ancora più preziose durante i periodi di volatilità dei mercati finanziari. Periodi in cui è facile farsi prendere dall’emotività del momento e lasciarsi sfuggire opportunità nel lungo termine. Proprio in queste situazioni diventa importante Intelligent Investment Strategy (IIS), la strategia intelligente di investimento che Banca Mediolanum ha lanciato a giugno e che, in particolare, consente di sfruttare le opportunità fornite dai momenti di volatilità dei mercati. Il servizio IIS permette di entrare gradualmente nei mercati azionari a periodi stabiliti anziché investire tutto in un’unica soluzione. Tenendo sempre a mente che nel lungo periodo il mercato azionario mondiale ha sempre dato soddisfazioni. Consulenza e strategia, senza dimenticare un altro tratto distintivo di Banca Mediolanum: la solidità. Il Gruppo vanta infatti un Common Equity Tier 1 (CET1) al 20,4% (al 30 settembre 2016), che lo pone ai vertici del sistema bancario italiano ed europeo.

Common Equity Tier 1: indice di solidità. È il parametro per valutare la solidità di una banca e rappresenta il rapporto tra il capitale ordinario di un istituto e le sue attività ponderate per il rischio. Più è alto il parametro, più la banca è solida.

Intelligent Investment Strategy è una conversione programmata della durata di 36, 48 o 60 mesi, a scelta del cliente, attivabile dal comparto obbligazionario Euro Fixed Income a favore di uno o più comparti azionari del fondo comune di investimento di diritto irlandese Mediolanum Best Brands di Mediolanum International Funds (Società di Gestione), con un versamento minimo di 50.000 €. Il servizio Intelligent Investment Strategy è contraddistinto da due meccanismi automatici: “Automatic Step-In” e “Automatic Step-Out”.

Per quanto non espressamente indicato, prima dell’adesione al Fondo comune di investimento Mediolanum Best Brands di Mediolanum International Funds Ltd, leggere le Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) e il Prospetto disponibile presso tutti gli Uffici dei Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede di Banca Mediolanum e consultabile direttamente sul sito Internet della Società di Gestione www.mediolanuminternationalfunds.it o accedendo al sito www.bancamediolanum.it. L’investimento in fondi non dà certezza della restituzione del capitale. Per i rischi connessi all’investimento consultare il Prospetto. Verificare la coerenza dei Comparti scelti con il proprio Profilo di Investitore e con il proprio orizzonte temporale di riferimento degli investimenti.

Per aderire alla conversione programmata Intelligent Investment Strategy utilizzare l’apposito modulo che contiene anche tutte le informazioni relative al funzionamento.