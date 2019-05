Menopausa, dieta dimagrante per sgonfiare la pancia: menu settimanale

Dieta per sgonfiare la pancia in menopausa

La menopausa non comporta solo un cambiamento ormonale consistente, ma anche modifiche nel corpo che le donne fanno fatica ad accettare. Uno degli effetti collaterali più temuti e più combattuti in menopausa è la pancia gonfia.

Ecco dunque una dieta dimagrante per sgonfiare la pancia in menopausa in una sola settimana.

Dieta per dimagrire velocemente in menopausa: sgonfiare la pancia in una settimana

Una dieta dimagrante efficace per contrastare la pancia gonfia in menopausa, può far perdere fino a 2 Kg in una settimana. Una delle migliori diete consigliate per la menopausa si basa su un’alimentazione composta da pesce azzurro, cereali integrali e tanta frutta e verdura.

Ecco una dieta per non ingrassare in menopausa, con un regime giornaliero di 1400 calorie.

Menopausa, dieta per dimagrire e far sgonfiare la pancia in una settimana: menu

Vediamo dunque come sgonfiare la pancia in menopausa, con una dieta settimanale. Ecco il menu.

Ogni mattina bisogna fare colazione con: una tazza di tè o caffè, 200 ml di latte parzialmente scremato o 150 grammi di yogurt magro, fette biscottate integrali o 30 grammi di biscotti integrali.

Lunedì

A pranzo sono previsti 120 grammi di petto di pollo al limone e cavoli saltati in padella. 70 grammi di pane integrale. Per cena 70 grammi di pasta integrale con un sughetto di pomodoro fresco e basilico, poi insalata mista e 60 grammi di parmigiano.

Martedì

A pranzo 60 grammi di bresaola con rucola, a seguire zucchine trifolate accompagnate da 70 grammi di pane di segale. A cena sono previsti 70 grammi di riso integrale con 150 grammi di lenticchie in scatola.

Mercoledì

A pranzo 150 grammi di sgombro con pomodorini, seguito da spinaci cucinati in padella e 70 grammi di pane ai 5 cereali. Per cena il menu della dieta dimagrante in menopausa prevede 70 grammi di farro con broccoli, poi broccoli lessati e 2 uova al tegamino.

Giovedì

A pranzo 120 grammi di carpaccio di manzo, poi carciofi in umido e 70 grammi di pane di soia. A cena 70 grammi di polenta, 150 grammi di ceci in scatola con cipolla e pomodoro, insalata di lattuga e rucola.

Venerdì

A pranzo 60 grammi di prosciutto cotto e finocchi in insalata con 70 grammi di pane di farro. A cena 150 grammi di orata al cartoccio, 150 grammi di patate al forno, poi carote e fagiolini lessati.

Sabato

A pranzo 100 grammi di mozzarella con pomodoro in insalata, accompagnati da 70 grammi di pane integrale. A cena 70 grammi di orzo con 150 grammi di piselli in scatola, poi bietole con olio e limone.

Domenica

150 grammi di branzino agli aromi, poi spinaci al pomodoro e origano accompagnati da 70 grammi di pane di soia. Per cena il menu prevede 70 grammi di riso integrale con zucca e rosmarino, poi verdure grigliate e 60 grammi di pecorino.

Naturalmente prima di iniziare qualsiasi dieta bisogna consultare il proprio medico, il quale saprà indicare o sconsigliare alcuni alimenti e prevedere un regime alimentare adeguato al proprio fisico, alla salute e all’età.