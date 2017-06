Meteo, gran caldo ma anche temporali, specie al Nord e sull'Appennino

“L'anticiclone africano continuerà ad insistere sulla Penisola fino a venerdì portando una prevalenza di sole e tanto caldo; poi sposterà la sua roccaforte verso Spagna e Francia e sull'Italia ci sarà un cambio d'aria ed un calo seppur contenuto delle temperature” - A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera che aggiunge - “Nonostante il caldo l'alta pressione già da mercoledì inizierà ad invecchiare e ci sarà qualche veloce temporale al Nord e successivamente sulla dorsale “

VERSO IL PICCO DEL CALDO – fino a venerdì continuerà a fare piuttosto caldo su molte Regioni. Le temperature più alte si raggiungeranno al Nord e sulle Tirreniche dove diverse località raggiungeranno temperature di 30°C con punte di 34-35° in Valpadana e nelle aree interne delle altre regioni. L'ondata di caldo in Italia, oltre che per le temperature elevate, si farà sentire per il disagio fisico causato dall'afa, in particolare sulla Pianura Padana e nelle aree interne di Toscana, Lazio, foggiano, interne di Sardegna e Sicilia. Le temperature meno elevate si registreranno lungo le coste dove però ritroveremo un clima piuttosto afoso.

MERCOLEDI QUALCHE TEMPORALE - Mercoledì però un temporaneo cedimento dell'anticiclone determinerà un aumento dell'instabilità al Nord con qualche temporale sui rilievi in sconfinamento alla Valpadana. In tal frangente le temperature subiranno un calo seppur temporaneo e limitato alle aree coinvolte dai fenomeni. Tra giovedì e venerdì le infiltrazioni fresche in quota causeranno qualche fenomeno anche sulla dorsale appenninica. Sul resto d'Italia non ci saranno grosse variazioni con una prevalenza di sole e clima piuttosto caldo.

WEEKEND MENO CALDO – Nel fine settimana sarà in prevalenza soleggiato eccetto per qualche disturbo sui versanti orientali principalmente sui rilievi. “ Il caldo in tal frangente smorzerà i toni stante una ventilazione settentrionale diretta verso i Balcani” -concludono da 3bmeteo.