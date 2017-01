Meteo, non è finita. Altra neve in arrivo. Ecco dove. Le previsioni del tempo

Con questo articolo vogliamo fare il punto circa un passaggio perturbato che potrebbe portare neve fino a quote molto basse al Nord, ma non solo, a partire dal 9 gennaio.

SITUAZIONE - Nella giornata di Martedì aria nordatlantica, in ingresso dalla Francia, creerà un centro depressionario nei pressi del mar Ligure.

EVOLUZIONE - Con un minime sul mar Ligure o nei pressi ad esso, anche le regioni settentrionali potrebbero essere coinvolte da precipitazioni, che stante le temperature ancora molto basse, assumerebbero carattere nevoso anche in pianura, soprattutto al Nordovest, segnatamente in Piemonte.

NEVE IN PIEMONTE - Ci attendiamo quindi un peggioramento del tempo nel corso di Martedì con precipitazioni nevose sulla pianura del Piemonte, con neve moderata lungo le Alpi. Le precipitazioni nevose interesseranno anche l'Appennino Ligure e, localmente, qualche fiocco potrebbe vedersi sulla costa tra Genova e Savona.

NEVE SU ADRIATICHE - Da lunedì 9 sera tornerà a nevicare fin sulla costa di Marche meridionali, Abruzzo, Molise e Puglia. La neve continuerà a cadere anche martedì 10, localmente moderata.

