Continua la presenza costante dell'anticiclone che favorisce la nebbia

L’Italia da molti giorni è interessata da un vasto campo anticiclonico che garantisce una stabilità atmosferica duratura. Il tempo non subirà grossi scossoni almeno fino al weekend e con molta probabilità anche oltre.

Non sempre però l’alta pressione è sinonimo di bel tempo. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nella stagione invernale la presenza costante di un anticiclone favorisce la formazione diffusa della nebbia che proprio in assenza di ventilazione può persistere per tutta la giornata. La Pianura Padana risulta essere la zona più colpita dalla nebbia, ma non solo da questa. Oltre a questo fenomeno, la mancanza di vento favorisce anche l’aumento dell’inquinamento in quanto le polveri sottili (Pm10 in primis) rimangono sospese nell’aria ad altezza uomo.

Su gran parte delle città del Nord si sono superati da più giorni i limiti di concentrazione delle polveri sottili con conseguente aumento del rischio di danni alla salute (soprattutto alle vie respiratorie e ai polmoni). Da Torino a Padova sono scattati le limitazioni al traffico automobilistico.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che la situazione smog e inquinamento non tenderà a migliorare almeno fino al weekend. La nebbia potrà essere presente e persistere su molte aree della Pianura Padana; l’alta pressione infatti non sembra volere cedere, anzi è prevista in ulteriore rinforzo proprio nel corso del prossimo fine settimana.