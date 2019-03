Meteo: forti temporali e piogge

Meteo, in arrivo temporali e pioggia. Le previsioni di giovedì 14 marzo e del fine settimana

Nonostante ci siano i primi segnali di un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche, un vortice di bassa pressione in viaggio verso la Grecia, continuerà a provocare un reiterato maltempo su alcune zone del nostro Paese con piogge, temporali e qualche locale grandinata. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che si segnala intanto un generale miglioramento delle condizioni meteo su tutto il Nord Italia in rapida estensione alle regioni centrali. Su queste zone, la giornata di oggi, sarà solo debolmente disturbata dalla presenza di una flebile variabilità, la quale, non darà luogo e particolari problemi. Discorso diverso invece per la fascia del medio e basso Adriatico e gran parte del Sud, dove, nubi minacciose, continueranno a provocare fenomeni sparsi. Rovesci anche temporaleschi colpiranno la fascia meridionale dell'Abruzzo, il Molise, tutta la Puglia ed in seguito anche la Basilicata, la Calabria, specie quella tirrenica, fino al nord della Sicilia. Come detto, su queste zone, i rovesci temporaleschi potranno essere accompagnati dalla grandine. Da segnalare anche qualche nevicata nel corso della giornata a quote intorno ai 1100-1200 metri sull'area appenninica ed i forti venti di Maestrale che soffieranno sulla Sardegna e sul basso Tirreno. Altra neve potrà anche cadere abbondante sui rilievi alpini di confine.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che nel corso del pomeriggio e la sera, la situazione meteo andrà rapidamente migliorando a partire dall'area adriatica, mentre continueranno a cadere piogge sparse sulla Calabria ed il nord est della Sicilia. Qualche residuo piovasco si attarderà anche nelle aree del Salento. Situazione che andrà ulteriormente migliorando nella successiva notte, preludio ad un Venerdì più tranquillo salvo ancora qualche disturbo limitato alla Sardegna, alla Calabria ionica e al nord della Sicilia. In anteprima, il direttore Sanò annuncia un weekend con clima decisamente primaverile, ampiamente soleggiato sabato e con l’arrivo di un’altra perturbazione domenica, questa volta al Nord.