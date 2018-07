Meteo Italia: temporali verso il Sud, poi caldo africano

METEO ITALIA: TEMPORALI AL SUD ITALIA, SCENDONO LE TEMPERATURE

Dopo aver colpito pesantemente il Centro-Nord con temporali, grandinate, trombe d'aria (nel mantovano) e nubifragi (a Roma), il maltempo nella giornata odierna fa rotta verso il Sud. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nel pomeriggio le precipitazioni potranno assumere carattere temporalesco su tutto l'Appennino, sulla Campania, sul Gargano, e a macchia di leopardo spingersi fin verso la Calabria tirrenica, favorite anche dai venti di Maestrale.

I temporali dai monti potrebbero raggiungere occasionalmente anche le coste, mentre le piogge potrebbero sconfinare fin verso il messinese. Con il dilagare dell'aria fresca che accompagnerà il maltempo e che scalzerà quella più calda preesistente i fenomeni potrebbero risultare anche violenti con possibili grandinate e locali trombe d'aria; inoltre i venti di Maestrale che soffieranno fino a 50-60 km/h abbasseranno le temperature anche su queste regioni dove i valori massimi non supereranno i 30°C.

METEO DOMANI: TORNA IL CALDO AFRICANO

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che da Giovedì 19 l’anticiclone africano tornerà in grande stile su gran parte d’Italia portando le temperature ancora sopra i 32-34°C su gran parte delle città, come a Roma (35°C), Firenze (36°C),Bologna (35°C), Milano (33°C), valori vicini a 40-42°C invece al Sud come a Siracusa, Agrigento e zone interne della Sicilia.