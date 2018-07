Meteo Italia: tra poche ore temporali e grandine dalla Scandinavia

METEO ITALIA: IN ARRIVO TEMPORALI E GRANDINATE DAL NORD EUROPA

Previsioni meteo Italia: tra poche ore i primi temporali collegati ad una bassa pressione scandinava che si sta adagiando sull'arco alpino, cominceranno ad attaccare le Alpi.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che i temporali poi guadagneranno territorio scendendo, verso sera e notte, fino alle zone di pianura del Piemonte, della Lombardia e del Veneto; grandinate e colpi di vento sono attesi ad Asti, Alessandria quindi a Milano, Brescia, Cremona, poi Verona, Vicenza e Padova.

METEO DOMANI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 2018

Sin dalle prime ore di Mercoledì, altri temporali sospinti dai venti di Bora che scalzeranno quelli meridionali, si propagheranno dal Friuli Venezia Giulia verso il Veneto e il Trentino Alto Adige in un clima che sembrerà più autunnale che estivo. Proseguiranno il loro cammino ancora verso la Lombardia da Brescia, Mantova, Cremona, Lodi e Pavia fino a Milano, e poi cozzeranno in forma meno intensa contro le Alpi del Piemonte con temporale a Torino.

METEO DELLA SETTIMANA: WEEKEND CALDO

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che dopo questo passaggio temporalesco la pressione aumenterà anche al Nord con il sole che diventerà più dominante, eccetto sui settori alpini orientali. In anteprima il direttore annuncia una nuova ondata di caldo africano a partire da Venerdì 13 e poi Sabato 14 con temperature massime fino a 42°C al Sud, 37°C al Centro come a Firenze e 36°C al Nord come a Bologna e Ferrara.