Meteo, neve in arrivo: è ufficiale, mancano pochissime ore. Neve quando e dove

Dopo quasi un mese di stabilità atmosferica dovuta alla persistenza di un tenace anticiclone, ora le cose stanno per cambiare. Lo spostamento verso i Balcani dell’alta pressione favorirà l’arrivo di una perturbazione Nordatlantica. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che il tempo comincerà a peggiorerà già da venerdì sera con l’ingresso di venti di Libeccio sul Mar Ligure e piogge via via più diffuse sulla Liguria. Tra la notte di venerdì e sabato le piogge si estenderanno a tutto il Nord, alla Toscana, all’Umbria e al Lazio. Sabato, il maltempo si sposta e si concentra al Nordest con piogge diffuse, migliora al Nordovest a partire dal Piemonte e dalla Liguria verso la Lombardia. Ancora instabile al Centro con rovesci e temporali anche a Roma e Firenze. Lacadrà sulle Alpi a partire dai 5-700 metri, sull’Appennino emiliano dagli 800 metri, sui rilievi del Centro sopra i 900-1200 metri.