Migranti, Spataro: "Se necessario andiamo in piazza per i pm di Agrigento"

Migranti, Spataro: "Se necessario in piazza per i pm di Agrigento"

"Senza retorica, mi inchino di fronte ai colleghi di Agrigento. Stringiamoci attorno a loro, se necessario scendiamo in piazza in loro onore, parliamo e informiamo". Lo scrive l'ex procuratore capo di Torino Armando Spataro in un messaggio diffuso nelle mailing list delle toghe. "Sento il dovere di dirvi che leggendo la decisione della procura di Agrigento mi sono emozionato in maniera forte: il procuratore ed i suoi magistrati, fedeli alla legge, indagano ma tutelano le persone. Dovrebbe essere la normalità - osserva Spataro - ma non sempre è così, indipendentemente dai deliri che ci circondano, ignorando le disposizione di legge e la dovuta tutela dei diritti umani".