Milan, Gattuso: "Voglio il salto di qualità"

Gattuso, frecciata all'Inter: "Questione Icardi li ha rinforzati"

Rino Gattuso sa che la partita col Chievo non può essere sottovalutata. "Voglio il salto di qualità - spiega il tecnico del Milan in conferenza stampa - domani sarà una gara molto molto difficile, dobbiamo vincerla. Non sarà facile, loro giocano un calcio che mette in difficoltà. Hanno spensieratezza, dobbiamo stare attenti. Serve un grande Milan: dobbiamo rispettare l'avversario ma non possiamo sbagliare". Il tecnico rossonero, che recupera Caldara in difesa, lancia anche alcune frecciate ai cugini nerazzurri in vista derby. "La questione Icardi - prosegue Gattuso - ha rafforzato l'Inter, ma sono scelte loro".

Gattuso: "Ora arriva il difficile, Caldara è recuperato"

Possibile che ci sia un po' di turnover nel match di domani sera contro il Chievo. "Al posto di Rodriguez giocherà Laxalt, dichiara Gattuso - Caldara rientra dopo l'infortunio ed è a disposizione. Stesso discorso per Biglia che è rientrato da poco e fin qui ha giocato solo due spezzoni di partita". Il tecnico affronta anche la questione corsa alla prossima Champions League. "Dobbiamo pensare alle cose che stiamo facendo bene o male, senza disperdere energie. Oggi voglio dedicare tutto il tempo alla mia squadra, stando qui dentro con allegria e non con apprensione. E' vero, siamo arrivati al terzo posto e ora diventa difficile, ma dobbiamo lavorare con serenità . Da allenatore devo dimostrare il 'senso della grandezza', in Italia ho un buon percorso di media punti, in Europa lascio un po' a desiderare. La grandezza del Milan è fuori discussione, non dobbiamo mai dimenticarla. Quando si indossa questa maglia, si ha un po' di tensione. Non mi accontento di sentirmi dire che è difficile farci gol, noi abbiamo le qualità per fare bene ambo le fasi. Per giocare bene in Europa serve far bene entrambe le fasi, dobbiamo migliorare quest'aspetto".