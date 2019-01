Milano, in arrivo voucher per anziani fragili e disabili

Dalla metà di gennaio anziani in condizioni di fragilità e disabili in possesso dei requisiti previsti potranno presentare domanda per ottenere un voucher che può migliorare la loro qualità della vita.

La disponibilità complessiva delle risorse messe a disposizione da Regione Lombardia è di 6.480.000 euro: 3 milioni per gli over 65 anni, altrettanti per i disabili e 480.000 per gli anziani che vivono nell'Area interna dell''Appennino Lombardo, Alto Oltrepo pavese'.

"Ogni Ambito - spiega l'assessore alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità, Silvia Piani - avrà a disposizione un budget previsionale, che rappresenta l'importo massimo disponibile per l'attivazione dei voucher ed è stato definito considerando le persone anziane e i cittadini disabili residenti in ciascuno dei 96 Ambiti del territorio lombardo".