1 maggio: a Milano migliaia di lavoratori in piazza per più sicurezza



Nell'anno della tragedia della Lamina e' dedicata al tema della sicurezza sul lavoro la tradizionale manifestazione promossa dai sindacati, Cgil, Cisl e Uil, in occasione del primo maggio a Milano. Il corteo e' partito, sulle note di Bella Ciao, da porta Venezia e si concludera' in piazza della Scala, con gli interventi dei tre segretari generali di Milano, Massimo Bonini (Cgil), Danilo Galvagni (Cisl), mentre per la Uil ci sara' Antonio Albrizio.



Il tema della sicurezza "e' di attualita' soprattutto a Milano e in Lombardia dove i dati non sono virtuosi da questo punto di vista - ha spiegato il segretario generale della Cgil di Milano, Massimo Bonini -. C'e' ancora tanto da fare ma abbiamo appena firmato un protocollo in prefettura e ci aspettiamo risultati".



Al corteo, a cui partecipano migliaia di persone, anche le rappresentanze dei giornalisti, con il Gruppo cronisti Lombardi e l'Associazione lombarda giornalisti. In rappresentanza dell'amministrazione comunale sfila l'assessore al Lavoro, Cristina Tajani.

1 maggio, 'blitz' Rete studenti Milano al Mc Donald's di via Torino



'Blitz' della Rete studenti Milano al Mc Donald's di via Torino. Questa mattina un gruppo di ragazzi ha fatto incursione nella nuova sede del fast food contro l'alternanza scuola-lavoro e l'apertura degli esercizi commerciali nel giorno del Primo maggio. Gli studenti hanno tappezzato le casse automatiche con gli adesivi "alternanza uguale sfruttamento" e all'interno del locale hanno esposto lo striscione "1 maggio non si lavora, #stopsfruttamento". Quindi, gli studenti hanno promosso un sit in anche davanti al Carrefour di viale Famagosta. Una azione parte della campagna contro il licenziamento di un sindacalista che lavorava da 30 anni in questo punto vendita.