1 maggio: la metro chiude alle 19.30, corteo e May Day parade



Il primo maggio, festa dei lavoratori, a Milano le metropolitane sono in funzione dalle 7 alle 19.30, lo stesso orario ridotto dello scorso anno. Anche bus e tram avranno delle deviazione a causa dei cortei previsti in citta': al mattino, in particolare quello con partenza da porta Venezia e arrivo in piazza Scala organizzato da Cgil, Cisl e Uil, al pomeriggio la May Day Parade 'orgoglio della classe precaria', con partenza in piazza XXIV maggio e arrivo previsto in piazzale Lodi.