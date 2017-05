1 maggio: Usb fa "No shopping day" a centro commerciale



Un presidio per provare a bloccare i clienti che anche durante i giorni festivi vanno a fare shopping. Chiaro lo slogan: "Il primo maggio non si lavora". A organizzarlo la Usb Lombardia. E' dovuta intervenire anche la polizia locale



LA PROTESTA - L'Usb - che ha organizzato a Milano un corteo per il primo maggio - ha anche realizzato un 'no shopping day' al centro commerciale Carosello di Carugate, nel milanese. Per un'ora all'apertura, dalle 9 alle 10, esponenti dell'Usb si sono messi con striscioni e bandiere all'ingresso, simbolicamente fermando gli ingressi "ma lasciavamo passare le persone" ha assicurato il sindacalista Riccardo Germani. "Abbiamo invitato i cittadini a non fare acquisti - ha spiegato - perche' il primo maggio a essere costretti a lavorare sono i precari" che rischiano di non vedersi i contratti confermati. "E' un ricatto fortissimo - ha aggiunto -. Se per un giorno non si acquista si puo' stare a casa con la famiglia".



Alcuni manifestanti del corte corteo del Primo maggio 'contro le nuove schiavitù' hanno provato per qualche minuto a bloccare l'accesso al supermercato Carrefour di via dei transiti, nella zona di via Padova, a Milano. Il gesto di protesta contro l'apertura nel giorno della festa dei lavoratori. 'Il 1 maggio non si lavora', lo slogan dei manifestanti. La direzione del supermercato ha abbassato la saracinesca e non si sono registrate particolari tensioni.Il Carrefour di via Transiti non è il primo esercizio commerciale preso di mira dai manifestanti il primo maggio, a Milano.



In mattinata, alle 10.30, i sindacati Flaica Cub - Confederazione unitaria di base e Sgb - Sindacato generale di base, assieme al collettivo Zam, hanno fatto irruzione nel centro commerciale Carrefour di Assago, nell'hinterland, protestando contro l'esercizio del lavoro nel giorno della festa dei lavoratori. "Contestiamo il lavoro il primo maggio, la domenica, le aperture notturne e nei festivi per la grande distribuzione", dichiara Walter Montagnoli della Cub. Sempre oggi, alle 8, l'Usb lanciando il 'No shopping day' ha bloccato l'ingresso ai clienti del centro commerciale Carosello di Carugate.